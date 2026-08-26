El BM Caja Rural Zamora firma un estreno agridulce de temporada en su feudo

El BM Caja Rural Zamora regresó a casa por su cuarto partido de preparación para, ante su público, caer por 24-28 en un duelo que dejó sensación agridulce por el potencial de un equipo pistacho al que le falta regularidad y firmeza.

Con un Ángel Nieto disfrutando de una buena entrada en el estreno de temporada, asumiendo ser un encuentro de preparación, el BM Caja Rural Zamora arrancó el duelo con brío, pero con poco acierto. Pau Ortega ponía el primero del curso en casa, pero hubo que esperar hasta el minuto 6 para otro gol zamorano: el 2-2 de Marco Torres.

El duelo era claramente de los porteros. Lucas Santana, sobresaliente, mantuvo a los suyos durante los primeros diez minutos y fue clave para que, tras un gol de Sergio y un siete metros de Kike Moreno, Base Oviedo se viera obligado a pedir tiempo muerto (4-2, m. 10).

Barrientos, que pedía ritmo a su equipo, empezó a realizar entonces cambios. Medina y Gigi saltaban a pista para mantener el buen hacer de un BM Caja Rural Zamora que alcanzó el cuarto de hora con 5-5 en el marcador tras un par de buenos contragolpes ovetenses.

La dinámica negativa se alargó pese a la primera exclusión visitante y la entrada de Carretero. Y si bien el parcial visitante se rompió con el 6-6 de Marco Torres, Base Oviedo dio otro golpe de 0-2 que obligó al tiempo muerto local.

El BM Caja Rural Zamora reaccionó y Gigi acortó distancias, pero no fue suficiente. La defensa asturiana no permitía tiros y sacaba ataques rápidos que superaba n a la desorganizada zaga local. Ni la irrupción de los recién llegados Vieira o Carreño cambió el guion y la diferencia creció (7-12, m. 24).

Kike Moreno zanjaba otro largo periodo sin gol de los zamoranos y con dos trallazos estrechaba el tanteo poco antes del descanso. Intermedio que se alcanzó con 9-12 en el luminoso tras dos paradas más de Santana.

La primera parte se saldó con bastantes detalles a mejorar y el BM Caja Rural Zamora saltó con intención de hacer corrección de los mismos "en caliente", sin dejar el trabajo para otro día.

Torío inauguraba con gol el segundo acto, un tiempo más rápido en el que BM Caja Rural Zamora ganó enteros a nivel ofensivo. Una mejora que no se vio tan acentuada a la hora de defender el contragolpe y el contragol, principal sustento de un Base Oviedo que se mantenía por delante (14-16, m. 37).

Con todo, el cuadro de Barrientos parecía habar dado un paso adelante y se ganó el derecho a remontar y ponerse por delante con un golazo del joven Jaime. Aunque la alegría duró poco: Base Oviedo reaccionó y tomó con autoridad la delantera aprovechando un momento "valle" dentro del irregular rendimiento pistacho (17-22, m. 45).

Barrientos solicitó tiempo muerto y realizó múltiples cambios, buscando hacer volver la intensidad. Y lo consiguió, pero como lo logró en minutos anteriores, sin consistencia y dejando claro que tiene todavía que limar asperezas en su juego. Quizá menos de las que relató el 24-28 final. n