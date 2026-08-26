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Atletismo

Bamba disfruta de su jornada deportiva y su "Subida al Viso"

La jornada reunió a decenas de deportistas por su sexta entrega

Imagen de la salida de la Subida al Viso enmarcada en la fiesta atlética de Bamba.

Imagen de la salida de la Subida al Viso enmarcada en la fiesta atlética de Bamba. / A. P.

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C. J. T.

La Concentración de Atletismo "Bamba Cultural" volvió a congregar este martes por sexta entrega a decenas de deportistas, populares y profesionales, en la localidad zamorana de tierra del Vino. Una población de apenas treinta habitantes que multiplica hasta por diez la concurrencia en sus calles con la divertida fiesta atlética que antecede a la prueba reina de tan singular jornada: la "Subida al Viso".

Tanto participantes como espectadores disfrutaron de las pruebas de salto de longitud y lanzamiento de peso, de la charanga y la convivencia, así como de la celebración de la carrera de 6,5 kilómetros que sigue siendo el eje central de una tarde que nunca decepciona.

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