Bamba disfruta de su jornada deportiva y su "Subida al Viso"

La Concentración de Atletismo "Bamba Cultural" volvió a congregar este martes por sexta entrega a decenas de deportistas, populares y profesionales, en la localidad zamorana de tierra del Vino. Una población de apenas treinta habitantes que multiplica hasta por diez la concurrencia en sus calles con la divertida fiesta atlética que antecede a la prueba reina de tan singular jornada: la "Subida al Viso".

Tanto participantes como espectadores disfrutaron de las pruebas de salto de longitud y lanzamiento de peso, de la charanga y la convivencia, así como de la celebración de la carrera de 6,5 kilómetros que sigue siendo el eje central de una tarde que nunca decepciona.