Atletismo
Bamba disfruta de su jornada deportiva y su "Subida al Viso"
La jornada reunió a decenas de deportistas por su sexta entrega
C. J. T.
La Concentración de Atletismo "Bamba Cultural" volvió a congregar este martes por sexta entrega a decenas de deportistas, populares y profesionales, en la localidad zamorana de tierra del Vino. Una población de apenas treinta habitantes que multiplica hasta por diez la concurrencia en sus calles con la divertida fiesta atlética que antecede a la prueba reina de tan singular jornada: la "Subida al Viso".
Tanto participantes como espectadores disfrutaron de las pruebas de salto de longitud y lanzamiento de peso, de la charanga y la convivencia, así como de la celebración de la carrera de 6,5 kilómetros que sigue siendo el eje central de una tarde que nunca decepciona.
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