Javier Carbonell, jugador del Zamora CF: "Podemos hacer un año tan bueno como el anterior"

Segunda temporada en Zamora. ¿Llega con ganas renovadas?

Sí. Al final, tras el fatídico día de Sabadell, ya me dijo Vizcaíno que contaban conmigo al 100% y no dudé en seguir. Así que he tenido un verano muy tranquilo para relajarme, tanto mentalmente como físicamente, y volver con energías renovadas para incluso mejorar la temporada pasada.

¿Fue duro volver al trabajo después de aquel golpe o ha pesado más la ilusión y esa juventud que tiene este vestuario?

Las vacaciones se hicieron muy cortas y el golpe fue muy duro, pero también que somos unos privilegiados que nos dedicamos a lo que nos gusta, nos levantamos todos los días para entrenar. Esta pretemporada no solo ha servido para prepararnos físicamente, también mentalmente; para ilusionarse otra vez, volver a quererlo hacer bien y más con los jugadores que han llegado.

Repite con Óscar Cano y puedes comparar sensaciones respecto al pasado. ¿Cómo ha ido la pretemporada? ¿Cómo ves al grupo?

Creo que la pretemporada ha ido de menos a más. Y al final, los últimos partidos, han sido muy positivos. No solo por el resultado, en el juego también se ha visto una mejora clara. Estoy ilusionado, desde luego. Contamos con jugadores más dinámicos, capaces de filtrar último pase, de girarse en el medio campo… Podemos hacer un año muy bonito, tan bueno como el anterior, con un estilo diferente de juego.

Da la sensación de que este estilo le beneficia especialmente. En pretemporada se le ha visto muy incisivo de cara al arco rival.

Sí, este estilo de juego me viene un poco mejor en comparación con el del año pasado. Jugadores como, por destacar alguno, Fabi, Hidalgo o Izan… estoy logrando entenderme muy bien con ellos en ese último tercero del campo y aprovechando su último pase. Creo que, sin ser jugadores peores o mejores a los del año anterior, conectan mejor conmigo.

El año pasado fue duro para usted: lesiones, minutos, goles… ¿Te marcas cifras o lo importante es el día a día?

Yo creo que para un delantero lo más importante es sentirse valorado dentro del equipo, estar físicamente bien, mentalmente bien, que de vez en cuando veas portería, jugar minutos y ayudar al equipo.

Pese a las dificultades del pasado curso, la afición siempre estuvo con usted y creyó en sus capacidades. ¿Eso también ayuda a seguir y buscar el gol?

Sin duda. Me siento súper querido en Zamora y no solo en el estadio, en mi día a día. Tando dando un paseo por el centro como por las redes sociales. Por ello, cuando me dijo Vizcaíno que contaban conmigo, no tuve ninguna duda.

Mascaró apuntó que puede beneficiarse del juego de Mario y el suyo. ¿Usted puede sacar tajada del suyo¿ ¿Se ven compartiendo punta?

Sí, desde luego. No sé qué formación vamos a utilizar, pero creo que los tres de arriba podemos actuar en las dos posiciones, tanto de 10 como de 9. Habrá mucha competencia para sacar lo mejor de cada uno y, al final, jugará el que esté mejor.

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