El Zamora CF, de camino a la liga con una sonrisa

A pocos días del estreno liguero, lo lógico sería que los nervios y la seriedad reinaran en el Ruta de la Plata. Sin embargo, en el Zamora CF, la sonrisa no se pierde. Quizá por la juventud del equipo de Cano; puede que por esa imagen de grupo unido y el buen ambiente que transmite el vestuario; pero, lo más probable, es que las ganas y la ilusión por empezar a buscar el objetivo de la temporada sean el principal motivo de la alegría rojiblanca.

Esa emoción, esa ambición se dejaron notar este martes en el interior del estadio zamorano, donde tuvo lugar el tradicional "media day". Una jornada en la que la prensa habla con los jugadores de forma distendida antes de la tormenta.

Pau Mascaró en una entrevista del media day del Zamora CF / Lucas Anta

La mañana dio para mucho, ya que los futbolistas fueron conversando con los diferentes medios de comunicación y respondiendo preguntas de lo más variadas. Entrevistas que inauguró Óscar Cano, dejando después paso a sus pupilos ante los micrófonos.

De Carlos Ramos, como capitán de este nuevo proyecto y seña de identidad del Zamora CF y sus valores, a un Pau Mascaró que fue el último en sumarse a la disciplina rojiblanca -al menos hasta que llegue ese lateral izquierdo que falta-. Los futbolistas compartieron sus impresiones sobre la pretemporada y el viaje desde el inicio de la misma hasta hoy.

Hubo tiempo para las risas, para los vaciles entre futbolistas. También para preguntas incómodas y otras poco relacionadas con el mundo del balompié. Pero, de entrevista a entrevista, la sensación general fue la de un equipo que aguarda con ganas empezar a pelear por su destino. La de un Zamora CF ambicioso que se siente preparado para empezar.