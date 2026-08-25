El Trofeo de Ferias 2026 del Atlético Benavente ya tiene fecha y rival

El Trofeo de Ferias, un clásico de la pretemporada del Caja Rural Atlético Benavente, ya cuenta con fecha y rival para su edición de 2026. Un encuentro que, además, será muy especial, ya que supondrá el estreno en casa del proyecto dirigido por García Poveda.

El Trofeo de Ferias será una gran "oportunidad para que la afición benaventana pueda conocer de cerca al renovado proyecto del equipo y disfrutar del fútbol sala en plena preparación de la campaña", destacan desde el club, que han trabajado con mimo por dar a la edición de 2026 una relevancia especial dentro de la puesta a punto blanquiazul.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto, a las 19:00 horas, en el Pabellón La Rosaleda y supondrá una buena prueba para observar cómo afronta el desafío de convertir su casa en un auténtico fortín el reforzado conjunto del Caja Rural Atlético Benavente. Un plantel que espera contar con todos sus aficionados y vecinos para este Trofeo de Ferias 2026, cuya entrada será gratuita.

Por supuesto, el rival está a la altura de la historia y trayectoria del trofeo. El adversario de los benaventanos el próximo sábado será el DeporCYL Guardo FS, rival liguero del Caja Rural Atlético Benavente con el que ha disputado numerosos derbis a lo largo de las últimas campañas y cuyo nivel de juego es toda una garantía de espectáculo para la afición.