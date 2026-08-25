La Travesía a Nado Lago de Sanabria vuelve con fuerza: inscripciones casi completas

La Travesía a Nado al Lago de Sanabria regresa en este 2026 para celebrar su octava edición en diez años. Un retorno esperado, tras suspenderse la prueba el pasado año, como demuestran las cifras de participantes inscritos y dispuestos a tomar la salida el próximo domingo en el enclave natural de mayor relevancia nacional en la provincia.

La prueba se encuentra cerca de copar todas sus plazas, según se indicó en la presentación realizada este martes en las instalaciones de la Diputación de Zamora, administración cuyo apoyo se une al de Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Galende para llevar a cabo la competición. Un respaldo "sin el que nada sería posible", según afirmaban desde la organización que, una vez más, capitanea la Delegación zamorana de natación con el respaldo de la federación autonómica.

La Travesía a Nado Lago de Sanabria 2026 cuenta ahora mismo con "520 nadadores inscritos" y la demanda por poder participar no ha cesado. Una cifra muy superior a la de años anteriores que obedece tanto a la importancia y calibre de la prueba a nivel nacional, como subrayaron desde la Federación, como a la suspensión acontecida en la edición de 2025.

GALERÍA || Asi ha sido la Travesía a Nado Lago Sanabria 2024 / Araceli Saavedra

Según indicó la delegada provincial de natación, Carmen Núñez Lorenzo, ahora mismo hay ya dos de las cuatro distancias de la prueba con todas las plazas ocupadas. "Las pruebas de 3.000 y 1.500 metros están cerradas e incluso nos hemos pasado de nadadores en ambas", aclaró, señalando que todos aquellos que quieran inscribirse a estas alturas tendrán que hacerlo en las distancias de 800 y 6.000 metros. Eso sí, la organización admitirá nuevos nadadores estos días "con mucho cuidado", ya que quiere mantener su excelente nivel de seguridad: "no queremos superar los 250 nadadores en el agua a la vez. Contamos con el apoyo de la Federación de Salvamento y Socorrismo y con suficientes medios para contar con una alta seguridad, pero no queremos pasarnos porque la seguridad es lo primero y debe seguir así".

Como no puede ser de otra forma, más allá de la mera competición, la Travesía a Nado Lago de Sanabria es todo un espectáculo deportivo y una jornada social que viene a poner punto y final al verano en esta prestigiosa zona natural de la que se disfruta especialmente en época estival. Un día señalado tanto para deportistas como para aficionados y familiares que allí se congregan, como afirmaron tanto Diputación de Zamora como Caja Rural de Zamora y Ayuntamiento de Galende en la presentación.

"Animamos a todos los participantes, pero también a turistas y zamoranos a disfrutar de la prueba en este enclave natural de los más reconocidos en nuestro país, a disfrutar de esta actividad que pone en el panorama nacional de la natación a nuestra tierra", aseguraba Víctor López de la Parte, manifestando una línea de pensamiento reforzada por la intervención de Laura Huertos: "desde Caja Rural de Zamora queremos seguir impulsando estas pruebas, ya no solo por sentirnos muy cómodos formando parte del día a día de la Delegación zamorana de natación, también porque esta travesía es todo un espectáculo que merece la pena ver y vivir".

Por su parte, el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos Rábano, invitó a todos a ese "entorno privilegiado" en el que tendrá lugar la travesía y en el que los aficionados serán recibidos "con los brazos abiertos". "Con las últimas lluvias, la naturaleza ha dado un cambio increíble estos días y estoy seguro de que hará las delicias de aquellos que vengan este fin de semana. Será fantástico y estamos encantados de acoger a todos con los brazos abiertos", destacó.