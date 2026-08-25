El Cross Ribera del Eria: Una jornada de naturaleza y deporte que vuelve a Morales del Rey este sábado

Morales del Rey se prepara para vivir una nueva edición del Cross Ribera del Eria, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de Benavente y Los Valles. Este sábado, la localidad zamorana volverá a convertirse en punto de encuentro para corredores de todas las edades en una jornada que combina deporte, naturaleza y tradición.

Organizado por el Ayuntamiento de Morales del Rey, con el apoyo de la Diputación de Zamora y el patrocinio de Unicaja y diversas empresas locales, el evento aspira a reunir a familias y aficionados en un ambiente festivo. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 27 de agosto en la plataforma SmartChip, donde los participantes pueden elegir la prueba correspondiente a su categoría.

La programación arrancará a las 18:00 horas con las carreras infantiles, que ofrecerán distancias adaptadas desde los 50 metros para los más pequeños hasta los 1,8 kilómetros para cadetes. A las 19:00 horas será el turno del senderismo, con un recorrido de 7 kilómetros, y media hora más tarde comenzará la carrera absoluta, también sobre 7 kilómetros, abierta desde juveniles hasta veteranos y con una categoría especial para corredores locales.

El trazado volverá a recorrer la ribera del río Eria, las calles del municipio y la zona de Las Bodegas, donde se mantiene la ya célebre subida con dos sandías en los últimos kilómetros, uno de los momentos más singulares y esperados de la prueba.

Los corredores adultos recibirán una bolsa con camiseta conmemorativa y productos locales, mientras que los participantes de categorías inferiores obtendrán también snacks. Todos los deportistas que completen la prueba serán reconocidos con una medalla, además de los premios destinados a los primeros clasificados.