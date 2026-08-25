Atletismo
El Cross Ribera del Eria: Una jornada de naturaleza y deporte que vuelve a Morales del Rey este sábado
La cita mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el viernes 27 de agosto en Smartchip
C. J. T.
Morales del Rey se prepara para vivir una nueva edición del Cross Ribera del Eria, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de Benavente y Los Valles. Este sábado, la localidad zamorana volverá a convertirse en punto de encuentro para corredores de todas las edades en una jornada que combina deporte, naturaleza y tradición.
Organizado por el Ayuntamiento de Morales del Rey, con el apoyo de la Diputación de Zamora y el patrocinio de Unicaja y diversas empresas locales, el evento aspira a reunir a familias y aficionados en un ambiente festivo. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 27 de agosto en la plataforma SmartChip, donde los participantes pueden elegir la prueba correspondiente a su categoría.
La programación arrancará a las 18:00 horas con las carreras infantiles, que ofrecerán distancias adaptadas desde los 50 metros para los más pequeños hasta los 1,8 kilómetros para cadetes. A las 19:00 horas será el turno del senderismo, con un recorrido de 7 kilómetros, y media hora más tarde comenzará la carrera absoluta, también sobre 7 kilómetros, abierta desde juveniles hasta veteranos y con una categoría especial para corredores locales.
El trazado volverá a recorrer la ribera del río Eria, las calles del municipio y la zona de Las Bodegas, donde se mantiene la ya célebre subida con dos sandías en los últimos kilómetros, uno de los momentos más singulares y esperados de la prueba.
Los corredores adultos recibirán una bolsa con camiseta conmemorativa y productos locales, mientras que los participantes de categorías inferiores obtendrán también snacks. Todos los deportistas que completen la prueba serán reconocidos con una medalla, además de los premios destinados a los primeros clasificados.
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