Pau Mascaró y Mauro Costa se presentan en sociedad: Gol y talento felices de vestir la camiseta del Zamora CF

El Zamora CF presentó este viernes oficialmente a Pau Mascaró y Mauro Costa en las instalaciones del concesionario Leomotor, en un acto que sirvió para reforzar la ambición del club y la confianza en dos futbolistas llamados a tener un papel protagonista esta temporada.

La empresa, patrocinadora del equipo desde hace tres años, reiteró su compromiso con el proyecto rojiblanco y expresó su deseo de que la colaboración siga creciendo “durante mucho tiempo y en categorías superiores”. Un vínculo que este año se realizará a través de la marca EBRO, patrocinadora de la selección española en el Mundial. Un dato que no quiso dejar escapar Raúl Orejas, quien deseó que otorgue la misma suerte al Zamora CF tras conseguir que España tenga ya dos estrellas.

Mascaró, un fichaje estratégico y decidido desde el primer día

Esas dos estrellas bien podrían ser Pau Mascaró y Mauro Costa, jugadores a los que presentó David Vizcaíno recalcando la voluntad de ambos por ser parte del Zamora CF.

El director deportivo explicó que la llegada de Pau Mascaró se cimentó en dos claves: el deseo firme del jugador de vestir la camiseta del Zamora y el esfuerzo de la propiedad para incorporarlo en propiedad. El club nunca escondió su interés y la operación se cerró porque el delantero quería venir “sí o sí”, incluso renunciando a ofertas superiores.

Pau Mascaró, autor del gol del Zamora CF ante el Madrid Castilla, este jueves. / Zamora CF

Mascaró reconoció que la decisión no fue sencilla, pero buscaba dar un paso adelante en su carrera y encontró en el Zamora CF un proyecto ambicioso, una idea de juego que encaja con sus características y un cuerpo técnico que le convenció desde el primer momento.

El delantero aseguró que la calidad de sus nuevos compañeros fue también todo un aliciente para un goleador como él, pese a que tenga que competir por el puesto con Carbonell o con Losada. De hecho, señaló que disfruta especialmente en un ataque con doble punta y que sus dos compañeros de demarcación, por sus estilos, pueden beneficiarle mucho esta temporada.

Mascaró comentó que los primeros partidos de pretemporada le han dejado buenas sensaciones, que se ha encontrado un gran grupo y que se ha visto sorprendido por su nivel, ya que considera al conjunto zamorano "un equipazo".

Mauro Costa, talento entre líneas y un estilo que le favorece

A su lado, Mauro Costa fue también presentado como un jugador de talento que aparca su carrera en el CD Tenerife para jugar como cedido en el Zamora CF y explotar como rojiblanco sus cualidades. Vizcaíno aseguró que es "un jugador capaz de ver pases que otros no ven, con regate, llegada y gol", como ya ha demostrado en pretemporada y que llega para acelerar la ofensiva rojiblanca y estacionarse como una referencia en la zona de mediapunta.

Mauro Costa, jugador del Zamora CF, ante el Atlético de Madrid "B". / Zamora CF

Costa se definió como un" futbolista asociativo, cómodo entre líneas y con libertad para participar por dentro", aunque también se siente a gusto en banda. Considera que el estilo del Zamora CF le favorece y que la propuesta de Óscar Cano "encaja perfectamente" con su forma de jugar. Para él, el club es “el lugar ideal para seguir creciendo” y continuar dando pasos firmes en su carrera, en la que pasó de jugar en Tercera RFEF en su club de formación a la Segunda RFEF con el filial del CD Tenerife y, ahora, a competir en Primera RFEF como rojiblanco.

Costa, al igual que Mascaró, llegó con la pretemporada avanza y recalcó que "no es sencillo" para un jugador ponerse al día en esas condiciones, pero que el grupo se lo puso muy fácil. "me acogieron desde el primer día y me sentí muy cómodo", aseguró, señalando que esas facilidades se dejaron notar en su inmediato debut ante la Cultural Leonesa y en los dos siguientes encuentros, anotando un gol contra el Atlético de Madrid "B".