Óscar Cano, tras la victoria del Zamora CF ante el Real Madrid Castilla: "Supimos jugar el partido que tocaba en todo momento"

El Zamora CF terminó ayer su batería de ensayos dentro de la preparación para la temporada con una victoria ante el Real Madrid Castilla en el Estadio Alfredo Di Stefano. Un encuentro que Óscar Cano, técnico rojiblanco, valoró de forma muy positiva, asegurando

Para Cano, el último test, se saldó con una imagen muy clara. "El equipo ha competido y ha sabido jugar en cada momento el partido que tocaba jugar", afirmó, indicando así que el Zamora CF supo tanto atacar como defender, mandar como resistir, en Madrid.

"En la primera parte ellos han salido con mucho entusiasmo, tienen muy buenos jugadores. Prácticamente, es el equipo titular que va a tener el Castilla durante la temporada y hemos sabido sufrir, defender. Es verdad que nos ha faltado un poquito en cada recuperación conectar con los jugadores intermedios y que a partir de ahí pudiésemos correr", analizaba el entrenador del Zamora CF, que movió ficha en el intermedio: "en el descanso le había dicho a Mauro, a Pau y a Fabi que tenían que tener un mayor protagonismo, que se movieran, que generasen esas superioridades posicionales y a partir de ahí que ellos nos llevaran al campo contrario".

Ese paso adelante cambió el rumbo del encuentro y si bien en la primera mitad el Zamora CF sufrió "el dominio del Real Madrid Castilla", aunque "sin ocasiones", Cano destacó que "en la segunda parte el equipo ha estado sensacional".

"Hemos cogido la pelota, la hemos movido con criterio. H llegado el primer gol y han podido llegar dos o tres goles más", indicaba, aseverando que también hubo "un penalti también muy claro" que no se pitó porque "es pretemporada y tampoco hay VAR". "Las tres veces que nos hemos plantado allí han sido prácticamente solos contra el portero", subrayó, afirmando que, lógicamente, si "al final no haces el segundo, pues sufres un poco".

Tras este análisis, Cano no dudó en afirmar que tanto él como el resto de miembros del cuerpo técnico están "muy contentos con los chicos" "Hemos ido de manera progresiva en la pretemporada. Yo creo que, al principio era acumular minutos, después ir poco a poco afinando", comentó, asegurando: "me quedo con que todo el mundo que sale al campo, con independencia de los minutos que dispute, da lo mejor de sí y lo mejor de sí o lo mejor de cada uno es más que suficiente para esta categoría".

Como lectura final de la pretemporada, Cano destacó el nivel asociativo del grupo a estas alturas de curso. Y es que, a pesar de haber mucha gente nueva, el equipo parece bien complementado y unido. "Muchas veces hablamos de periodos de adaptación, de conocernos y esas cuestiones que son importantes, pero lo fundamental es que ya de antemano el grupo sea de jugadores complementarios", reflexionó, detallando: "es decir, que cuando tú firmes a los jugadores, te imagines que entre ellos pueden jugar en equipo". Y, sobre ese aspecto, destacó la "encomiable labor de David Vizcaíno" para "convencer a los jugadores y armar un buen equipo dentro del presupuesto". "Son jugadores que están preparados para jugar entre sí y eso es lo más importante".

Ese trabajo llevó a Cano a afirmar que, como se ha venido hablando, habrá mucha competencia este año por jugar en el Zamora CF: "Creo que será así. La sensación que tengo, y lo he comentado durante toda la pretemporada, es que tengo mucha facilidad para hacer cambios y que no se noten en exceso. Entre los que juegan y los que no juegan hay un nivel muy similar". El granadino dio mucha relevancia a este hecho y declaró: "es un respiro importante para el técnico porque, en primer lugar, permite no dormirse a nadie. No hay roles claros de titulares y suplentes. Y, en segundo lugar, puede dar mucha participación a muchos jugadores y durante el partido puedes intentar que se jueguen varios partidos a la vez, en función del desarrollo".

Tras este análisis, y con la liga ya en el horizonte, Cano resumió sus sensaciones: "Estoy encantado. Estoy muy contento por la complementariedad de los jugadores y porque no hay gran diferencia entre unos y otros. Eso, para un entrenador, es bastante satisfactorio".