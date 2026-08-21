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Hugo González se une al Caja Rural River Zamora

El nuevo jugador blanquinegro llega procedente del UD Las Rozas y disputará en Zamora su primera campaña sénior

Hugo Gómez entrena con el River Zamora

Hugo Gómez entrena con el River Zamora / Cedida

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C. J. T.

El Caja Rural River Zamora FS cuenta con un nuevo jugador en plantilla. El club ha anunciado la incorporación de Hugo Gómez, que se suma al proyecto blanquinegro para reforzar el plantel de Juanito.

El jugador, que llega procedente del UD Las Rozas, disputará en Zamora su primera temporada en categoría sénior y afronta un importante reto dentro de un Caja Rural River Zamora en el que intentará seguir creciendo. Un conjunto con el que ya ha tenido ocasión de entrenar y empezar a integrarse.

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Una oportunidad enorme

Gómez aseguró que llega con “muchas ganas de aportar mi juego, trabajar en la pista y dejarme todo por el equipo”, destacando la ilusión que supone para él esta nueva etapa. “Para mí es una oportunidad enorme y tengo muchísimas ganas y mucha ilusión de vestir esta camiseta y pelear cada balón en la liga”, afirma el nuevo jugador de un Caja Rural River Zamora al que le restan cinco ensayos en pretemporada para ponerse a tono de cara a la liga.

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