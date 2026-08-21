Bovedana y Amigos del Duero, a un mes de volver a competir

Los equipos de fútbol de la provincia ya está en marcha, algunos con sus pretemporadas ya bastante avanzadas, en busca de un estreno liguero que también tiene ya fecha para los equipos femeninos que compiten en categoría regional representando a Zamora. CD Bovedana y Amigos del Duero tienen ya esa fecha en mente, para la que resta un mes.

El fútbol femenino cierra la vuelta a la competición regional sénior

El Zamora CF será el primero que regrese a la acción en Primera RFEF y, tras él, irán el CD Villaralbo (Tercera RFEF) y los conjuntos de Liga Regional de Aficionados, construyendo una vuelta escalonada de las diferentes competiciones regionales de fútbol que culminará con el regreso liguero de CD Bovedana y Amigos del Duero.

Una semana después del comienzo oficial para Zamora CF "B", CD Villaralbo "B" y CD Noname, los dos conjuntos femeninos se pondrán en marcha. Será el fin de semana del 20 de septiembre, repitiendo tanto rojiblancas como moradas categoría en esta ocasión: CD Bovedana jugará en Tercera RFEF Femenina y el Amigos del Duero disputará la conocida Liga Gonalpi.

Formación del Amigos del Duero del pasado curso. | ALBA PRIETO

Los dos estrenos serán fuera de casa

El conjunto del CD Bovedana comenzará su campeonato como visitante en casa del CD Parquesol, siendo su primer encuentro en casa frente al CD San José la siguiente fecha de una liga de carácter regional de 26 jornadas de 14 equipos.

Por su parte, el Amigos del Duero también debutará en liga a domicilio este curso. Las zamoranas se estrenarán frente al Capiscol CF "B" en la primera jornada, siendo su primer partido en casa contra el CD San Pío X la semana siguiente en el segundo de los 26 encuentros que disputará hasta el mes de mayo de 2027.