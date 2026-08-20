Zamora CF y Caja Rural renuevan su alianza: Juntos por la ciudad, su gente y un objetivo común

El Zamora CF y Caja Rural de Zamora presentaron este jueves la renovación de la relación que une ambas entidades, siendo la firma financiera un año más el principal patrocinador del club deportivo. Una alianza que se articula a través del fútbol, pero que nace y representa el objetivo común que une a la caja y los rojiblancos: el crecimiento zamorano.

Un vínculo sólido

Cipriano García, director general de Caja Rural, ejerció como anfitrión en el acto llevado a cabo en las oficinas de su empresa y detalló los motivos por los que ese vínculo que perdura ya por 34 años mantiene su solidez. No sin antes, felicitar a la familia Páez por convertirse ya "todo un referente" de esas personas que "vienen a exponer su dinero" en la provincia con diferentes proyectos. Una decisión que alabó señalando que los mandatarios del Zamora CF son "una familia de fiar y comprometida con Zamora" que han dado pie a "un equipo puntero".

Imagen de la rueda de prensa de la renovación del patrocinio de Caja Rural de Zamora con el Zamora CF. / Victor Garrido

García señaló que la renovación del acuerdo es ya "una estampa veraniega cotidiana a en el ámbito social y deportivo" zamorano y que, en esta ocasión, tiene como principal objetivo "contribuir a que el equipo dé el salto de categoría" del que tan cerca estuvo el año pasado. Un curso en el que "la mala suerte" impidió el ascenso, pero que "reflejó la aportación y el espíritu de los dirigentes, que quedó absolutamente acreditado por un equipo que dio la talla" en todo momento.

García: "es necesario agradecer, reconocer y colaborar con el que venga a invertir en buena lid a Zamora"

Para dar ese último paso, el director general de Caja Rural también invitó a los zamoranos a unirse al club rojiblanco; a empujar al Zamora CF sumándose a ese espíritu de colaboración que tiene la Caja Rural de Zamora con los proyectos que buscan mejorar la provincia. "Hay que estar agradecido, reconocer y ser colaborador de todo este tipo de proyectos, con todo el que venga a invertir en buena lid a Zamora", señaló Cipriano García, añadiendo: "también es necesario contribuir, que más zamoranos se unan para poder sustentar proyectos como este que de forma directa (la parcela deportiva) o indirecta (empresarial) son beneficiosos para Zamora". Un apoyo que consideró importante para "dar ese salto que, aunque depende de otros muchos factores, pueda darse".

Páez y el Zamora CF, encantados con la caja

Las palabras de Cipriano García fueron agradecidas por el presidente del Zamora CF, Javier Paéz, quien recordó que, "desde el minuto uno" de la llegada al club, Caja Rural de Zamora "facilito todo para la compra, gestión y día a día del club".

"El club está tremendamente contento de disfrutar de esta unión con Caja Rural porque son este tipo de patrocinadores y patrocinios los que hacen más fuerte al Zamora CF y a su proyecto deportivo, que va encaminándose hacia el objetivo que se persigue". "Caja Rural está ahí para todo", insistió, apuntando entre otros factores a las facilidades y excelente comunicación que ofrecen a las oficinas de los Páez en Sevilla.

Un doble deseo para el futuro

Páez también hizo mención a ese vínculo que une desde hace años al Zamora CF y Caja Rural, señalando que es gracias a ellos que "el club se pudo encauzar" y poner sobre la mesa esa meta del ascenso que vendría a situar al club en su lugar y reportar beneficios a la ciudad. "Estamos orgullosos de estar juntos", subrayó, lanzando un doble deseo para el futuro: "ojalá podamos llegar ponto a Segunda División y Caja Rural de Zamora sea nuestro patrocinador una vez más".