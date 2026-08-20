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Fútbol / Primera RFEF

El Zamora CF se enfrenta al Real Madrid Castilla: Último y exigente ensayo rojiblanco

El conjunto de Cano, que la pasada semana ganó en el Wanda al Atlético "B", se enfrenta a partir de las 20.00 horas al filial del Real Madrid en el Alfredo Di Stefano

El Zamora CF celebra el gol de Carbonell ante la Cultural Leonesa del pasado miércoles.

El Zamora CF celebra el gol de Carbonell ante la Cultural Leonesa del pasado miércoles. / Víctor Garrido

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Carlos Toyos

Zamora

El Zamora CF pondrá hoy punto y final a sus ensayos de pretemporada con la disputa del último encuentro amistoso de su preparación. Un choque que, a partir de las 20.00 horas, tendrá como escenario el estadio Alfredo Di Stefano y en el que su oponente no será otro que el Real Madrid Castilla.

Dinámica y dificultad ascendente

La plantilla de Óscar Cano ha ido dando pasos hacia delante en su preparación desde que volvió al trabajo; ha crecido al ritmo que lo hacía la entidad de los rivales con los que medía fuerzas en sus diferentes ensayos y, este jueves, el listón vuelve a elevarse para poner definitivamente el potencial rojiblanco. Ese que se dejó ver ante la Cultural Leonesa (1-1) y que lució todavía más en el Wanda Alcalá de Henares ante el Atlético Madrid "B" de Fernando Torres (1-2).

Pau Mascaró, rodeado de jugadores del Atlético de Madrid &quot;B&quot; en su debut con el Zamora CF.

Pau Mascaró, rodeado de jugadores del Atlético de Madrid "B" en su debut con el Zamora CF. / Zamora CF

Un rival de enorme potencial

La entidad del Real Madrid Castilla, el nivel de sus jugadores y su condición de equipo grande en Primera RFEF son innegables. El pasado curso, en un año casi perfecto para el Zamora CF, fue el único equipo (junto al ascendido CD Tenerife) al que Cano y los suyos no pudieron superar. Y, si bien los nombres han cambiado, "la fábrica" de talentos blanca mantiene el estándar. Por ello, se espera hoy un partido de poder a poder, entre dos equipos que quieren encarar el inicio de liga con las mejores sensaciones posibles, sintiéndose aspirantes a todo.

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En busca del último paso antes de la liga

Impulsado por su buena actuación en el Wanda, el Zamora CF buscará ser protagonista en el césped, intentando operar a través del dinamismo y talento que ha mostrado cuando posee el esférico; pero, a su vez, le interesa también prestar atención a la parcela defensiva. Centrarse en el orden, el trabajo y en no encajar gol, cosa que no ha conseguido desde su primer test ante el San Sebastián de los Reyes. Encontrar ese equilibrio que Cano quiere para su bloque. Objetivos a lograr sin, a su vez, correr riesgos innecesarios a pocos días del inicio de liga. Un calendario que podría dejar sin aparecer hoy a los "tocados" Sancho y Losada, así como a Dani Fernández.

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