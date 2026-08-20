Segunda derrota en pretemporada para el BM Caja Rural Zamora

El Balonmano Caja Rural Zamora saldó este jueves su segundo partido de preparación de cara a su regreso a División de Honor Plata con una derrota en el pabellón O Gatañal, feudo de un Frigoríficos del Morrazo BM Cangas que se impuso por un contundente 35-22. Un marcador que evidenció la diferencia de categoría entre zamoranos y gallegos, estando estos últimos en la élite nacional.

El conjunto de Felipe Barrientos había estrenado su calendario de ensayos con una derrota en Oviedo (36-30) y viajaba a suelo gallego con la intención de mejorar su imagen y seguir progresando tanto en su nueva línea de juego como en la integración de sus fichajes. Una labor que complicaron los locales, todo un equipo de Liga Asobal que, a pesar de las bajas, impuso su calidad sobre el 40x20.

El BM Caja Rural Zamora, durante un tiempo muerto en O Gatañal. / Rober Pastoriza

El conjunto de Ganas del Morrazo, que ha sumado recientemente a sus filas a Tollef Lindqvist y al central danés Pelle Boesen, se encontró con un cuadro de Viriato muy activo y dispuesto a pelearle la contienda. Sin embargo, al resistencia zamorana fue decayendo con el paso de los minutos.

El mayor rodaje del bloque gallego y su talento comenzaron a marcar diferencias, que ya se apreciaron al paso por vestuarios y que se acentuaron en una segunda mitad en la que BM Caja Rural Zamora poco pudo hacer por maquillar su derrota.

Al final, la contienda finalizó con un lógico 35-22 en el marcador. Un tanteo que no evidenció mejoría por parte de los pistacho, que tendrán este viernes una nueva ocasión para hacer gala de progreso respecto al debut en Oviedo con un nuevo choque en Galicia. Esta vez frente a Cisne BM, rival de su propia categoría.