Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo: "El equipo está compitiendo bastante bien"

El CD Villaralbo avanza en su preparación y el técnico azulón se mostró “contento” con las sensaciones y con lo que se está viendo en el equipo. El responsable de banquillo quiso destacar el carácter de su plantilla que “está compitiendo bastante bien” y puso en valor que todo lo experimentado les está sirviendo tanto para la Copa Federación (recordando que el segundo partido ante el Santa Marta es este sábado) y, sobre todo, para el inicio de Liga.

Respecto al encuentro de este pasado miércoles ante el Palencia Cristo Atlético, Pablo Cortés recordó que comenzando muy bien asentados en el terreno de juego, siendo “superiores” al rival “con llegadas y ocasiones, recuperando rápido y siendo verticales e intensos”. Todo cambió, no obstante, en la primera oportunidad rival, que “nos generan dudas” para acto seguido recibir el 1-0. A partir de ahí, recordó el míster, el partido se igualó “en posesión y disputa de balón”. “Es verdad que luego nos reponemos y jugamos con intensidad, con un fútbol vertical y con descanso”, recordó Cortés quien subrayó que llegaron al descanso “con muy buenas sensaciones” que mantuvieron en la reanudación.

“En la segunda parte estábamos siendo superiores y con el control del partido. Los cambios mejoraron al equipo y empatamos, es verdad que tuvimos opciones de marcar más”, indicó el técnico quien, no obstante, también reconoció que en más de un momento el Cristo les puso contra las cuerdas.

Así, un paso más en la progresión colectiva y ahora a pensar en su próxima cita en Santa Marta.

Derrota del filial en Salamanca

También tuvo partido el equipo filial, de Regional de Aficionados, que perdió en su encuentro ante el Salamanca C.F. UDS B, equipo que milita en Tercera RFEF (3-0). “El partido nos sirve para seguir con nuestro camino. Es verdad que el rival estuvo a una marcha más y hemos notado el cansancio por los partidos jugadores. Cogeremos las cosas que se puedan mejorar para dar un paso más”, indicó Álvaro Vacas quien añadió que los jugadores todavía tienen que acoplarse para ir todos en la misma dirección. El fin de semana volverán al “verde” para un nuevo amistoso.