Javier Páez, decepcionado con la campaña de socios del Zamora CF: "Floja, muy floja"

“Para lo que se ha vivido en el play-off, la campaña de socios me está pareciendo floja, muy floja”. Así de sincero se mostró este jueves el presidente del Zamora CF al hablar de la masa social con la que cuenta en estos momentos el club rojiblanco, a falta de nueve días para que comience la competición oficial, y que, según las últimas cifras hechas públicas, ronda los 3.400 abonados.

A este respecto, Javier Páez recordó que a su llegada a la entidad le pintaron este tema como “un túnel sin luz”, pero él mismo recordaba que se han vivido tardes de verdadera gloria en estas dos campañas que lleva en la entidad del Duero. En concreto recordó de la primera temporada el derbi regional ante Unionistas, cuando se superaron las 7.000 localidades, por no hablar de la fase de ascenso vivida hace unos pocos meses ante Villarreal B y Sabadell, cuando se superaron las 10.000 personas en el estadio. “Fue una locura y ahora nos está costando llegar a los 5.000 abonados”, comentó el empresario en una rueda de prensa en Caja Rural. “Lo del play-off fue propio de un equipo de Segunda y ahora sí me siento algo decepcionado”, añadió Páez Ramírez quien recordó el esfuerzo empresarial y personal que se hace para que el Zamora CF sea un club fuerte y puntero. “Espero que la afición recapacite y ponga el grano que falta porque aficionados hay”, insistió el sevillano quien hizo hincapié, además, en que los que los 10.000 que fueron en el play-off lo hicieron con la camiseta rojiblanca y “espero que den un paso adelante”. Sobre este mismo asunto, y cuestionado por un posible repunte si se dieran resultados positivos en estos dos primeros partidos de Liga en los que el Zamora jugará en casa (Athletic B y Logroñés), admitió que es posible pero también quiso dejar claro que “más allá de los resultados, el sentimiento es el sentimiento. Si sientes algo, te da igual que se gane o se pierda”.

Una plantilla joven y con piernas

En esta misma rueda de prensa, en la que se escenificó el acuerdo de patrocinio con Caja Rural, el máximo responsable del Zamora CF también habló del plano deportivo, bromeando al afirmar que le hubiese gustado empezar ya la competición. “Estoy deseando que la pelota ruede. La pretemporada es bonita, pero queremos ver al equipo compitiendo”. “Estamos contentos con la planificación deportiva pero, más allá de los resultados, lo importante es el que el equipo coja tono”. Sobre la plantilla confeccionada destacó como una de sus virtudes la juventud de sus efectivos, hecho que considera importante en una categoría complicada como es la Primera RFEF. Páez admitió que el Grupo 1 puede ser considerado algo más fácil o asequible pero recordó que es mucho más físico y duro respecto a los campos y clima al que tendrán que hacer frente. “Tenemos piernas y ambición. Estamos muy orgullosos peo tenemos que ir partido a partido”, concluyó.