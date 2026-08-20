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El Balonmano Caja Rural Zamora visita a Frigoríficos del Morrazo BM Cangas: Dura segunda prueba de pretemporada

Los "Guerreros de Viriato", ante todo un Asobal en O Gatañal a partir de las 20.00 horas

Gigi lanza a portería durante el duelo ante el BM Base Oviedo. | CEDIDA

Gigi lanza a portería durante el duelo ante el BM Base Oviedo. | CEDIDA

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Carlos Toyos

Zamora

El Balonmano Caja Rural Zamora viaja hoy hasta Galicia para afrontar su segundo ensayo de pretemporada. Una prueba todavía más dura que la que vivió la semana pasada en suelo oventense, ya que mide fuerzas con todo un coloso como es Frigoríficos del Morrazo BM Cangas. Un conjunto de categoría Asobal.

Dos equipos en diferente momento

Los "Guerreros de Viriato" iniciaron su preparación hace menos de dos semanas y se encuentran en una fase de su puesta a punto muy diferente a la de su adversario. El equipo dirigido por Quique Domínguez lleva ya cuatro semanas de trabajo y, por ello, se presume que acude al a contienda mucho más rodado que la escuadra de Felipe Barrientos. Una diferencia que puede ser determinante, más allá de la diferencia de categoría entre ambos conjuntos.

Dos momentos de la primera sesión del entrenamiento del Balonmano Zamora, en el pabellón Manuel Camba. | M. L. S.

Imagen del entrenamiento del BM Zamora. / LOZ

Frigoríficos del Morrazo BM Cangas, eso sí, acude con dos bajas importantes a la contienda. Rivero y Santi López sufren molestias que les impedirán saltar a pista con el bloque gallego, conjunto que acude a esta cita de pretemporada tras disputar el Torneo Interpontes de Pontevedra. Un campeonato en el que finalizó tercero tras ganar con claridad al Cisne BM de División Honor Plata y caer en semifinales contra el Porto.

Objetivo: seguir ajustando detalles

Por su parte, el Balonmano Caja Rural Zamora encara el envite tras un primer ensayo saldado con derrota frente a uno de sus rivales ligueros, el Confía Base Oviedo. Una contienda que se saldó con un 36-30 en contra de los intereses pistacho, resultado que evidenció que a los de Felipe Barrientos todavía les quedan bastantes detalles por ajustar para mostrar una versión competitiva. No en vano, el conjunto zamorano cuenta con un buen puñado de jugadores quede deben integrarse a su estilo, que también se ha reajustado con el técnico chileno al frente del plantel.

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La meta de los "Guereros de Viriato" hoy será, por tanto, mejorar la imagen de ese primer duelo y plasmar sobre el 40x20 el trabajo de la última semana, dando un paso en la puesta en escena defensiva del bloque y su capacidad para generar juego tanto al contragolpe como a nivel posicional. n

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