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Fútbol / Primera RFEF

El Zamora CF continúa su búsqueda por un lateral izquierdo

Vizcaíno habló de las dificultades del mercado y las opciones rojiblancas para sumar un nuevo jugador

David Vizcaíno, este miércoles en rueda de prensa.

David Vizcaíno, este miércoles en rueda de prensa. / José Luis Fernández

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Carlos Toyos

Zamora

El Zamora CF continúa trabajando para cerrar la única pieza pendiente en la confección de su plantilla: el lateral izquierdo. El director deportivo, David Vizcaíno, confirmó que el club ha lanzado varias ofertas y que se encuentra a la espera de respuesta, aunque reconoce que el proceso no está cerca de resolverse. Según explicó, el mercado ha entrado en esa fase en la que "los jugadores que quedan suelen esperar casi hasta el final", lo que complica acelerar cualquier operación.

Vizcaíno detalló que el club sigue explorando alternativas para no depender exclusivamente de esas respuestas, barajándose tanto cesiones como traspasos o fichas de jugadores libres ya que el mercado "es muy reducido".

Yurrieta y Navarro posan junto a David Vizcaíno en el Ruta de la Plata.

Yurrieta y Navarro posan junto a David Vizcaíno en el Ruta de la Plata. / José Luis Fernández

Limitaciones federativas

El club trabaja con perfiles que puedan quedar fuera de los planes de equipos en Segunda División, pero las nuevas limitaciones federativas —que restringen a seis las cesiones por club— están condicionando este tipo de movimientos y pueden obligar a que la llegada del lateral se produzca mediante firma en propiedad, como ocurrió con Pau Mascaró.

Diferentes opciones y tiempos

El director deportivo no descarta que la operación se prolongue hasta el cierre del mercado, ya que ahora mismo el mercado está atascado. Incluso contempla la posibilidad de incorporar a un jugador que reciba la baja de su equipo en el último día y quede libre.

Por otra parte, el director deportivo también afirmó que, ante la situación del mercado nacional, donde "el emudo está ya muy estrecho", se están valorando opciones en el mercado extranjero.

Noticias relacionadas y más

Los estándares se mantendrán

Vizcaíno admitió que desea cerrar cuanto antes la plantilla, pero recalcó que la llegada de esa última pieza al plantel del Zamora CF requiere de paciencia y que el club no comprometerá su criterio ni reducirá el listó marcado para realizar la incorporación aunque los días se vayan agotando.

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