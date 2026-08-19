Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF y otros clubes de Primera RFEF acuerdan el precio de sus entradas
El acuerdo excluye partidos de promoción y Copa del Rey
C. J. T.
El Zamora CF acaba de anunciar que, al igual que el pasado curso, los rojiblancos y varios de sus rivales en Primera RFEF han alcanzado un acuerdo para unificar el precio de las entradas visitantes a lo largo de la temporada. Un pacto que, según apuntan los rojiblancos, se crea con "el objetivo de favorecer la asistencia de aficionados visitantes, facilitar los desplazamientos, fomentar un entorno de respeto y deportividad, y promover el apoyo mutuo entre aficiones rivales".
No todos los clubes de la categoría se han querido sumar a este acuerdo, pero sí muchos de ellos. Y los que forman parte de la iniciativa han establecido que el precio de las entradas visitantes para los partidos que jueguen entre sí sea, máximo de 15 euros dentro de la liga regular.
"La medida será aplicada durante toda la temporada 2026/27, quedando excluidos posibles encuentros de promoción o Copa del Rey", ha señalado el Zamora CF, recordando así que un posible "play-off" y los duelos en esa segunda parte de la temporada entre equipos dentro del acuerdo quedan fuera de la iniciativa.
Estos son los clubes que forman parte del acuerdo alcanzado para la presente temporada:
CLUBES QUE FORMAN PARTE DEL ACUERDO POR EL PRECIO DE LAS ENTRADAS
CP Cacereño
AD Mérida
CD Extremadura
Arenas Club
Athletic Club ‘B’
Barakaldo CF
Real Unión Irún
CD Lugo
RC Deportivo Fabril
Pontevedra CF
Racing Club Ferrol
UD Ourense
Real Avilés Industrial
Cultural y Deportiva Leonesa
Unionistas de Salamanca
Zamora CF
CD Mirandés
UD Logroñés
CD Coria
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