Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llenar el depósito del coche es hoy entre 12 y 22 euros más caro que hace un año en Zamora...y pese a ello aumenta el consumo de combustibleEn marcha la remodelación del Palacio de Justicia para reubicar las secciones de Social y ContenciosoLa religiosa sesnandina que dejó la Sierra de la Culebra para abrir escuelas en AméricaUn incendio en Las Hurdes (Cáceres) obliga a evacuar a 600 vecinos y avanza hacia la provincia de SalamancaEsta es la tradición que recupera Fonfría tras 44 años
instagramlinkedin

Fútbol / Primera RFEF

El Zamora CF y otros clubes de Primera RFEF acuerdan el precio de sus entradas

El acuerdo excluye partidos de promoción y Copa del Rey

Imagen de la grada durante un partido en el Ruta de la Plata.

Imagen de la grada durante un partido en el Ruta de la Plata. / J. L. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

C. J. T.

El Zamora CF acaba de anunciar que, al igual que el pasado curso, los rojiblancos y varios de sus rivales en Primera RFEF han alcanzado un acuerdo para unificar el precio de las entradas visitantes a lo largo de la temporada. Un pacto que, según apuntan los rojiblancos, se crea con "el objetivo de favorecer la asistencia de aficionados visitantes, facilitar los desplazamientos, fomentar un entorno de respeto y deportividad, y promover el apoyo mutuo entre aficiones rivales".

No todos los clubes de la categoría se han querido sumar a este acuerdo, pero sí muchos de ellos. Y los que forman parte de la iniciativa han establecido que el precio de las entradas visitantes para los partidos que jueguen entre sí sea, máximo de 15 euros dentro de la liga regular.

"La medida será aplicada durante toda la temporada 2026/27, quedando excluidos posibles encuentros de promoción o Copa del Rey", ha señalado el Zamora CF, recordando así que un posible "play-off" y los duelos en esa segunda parte de la temporada entre equipos dentro del acuerdo quedan fuera de la iniciativa.

Noticias relacionadas y más

Estos son los clubes que forman parte del acuerdo alcanzado para la presente temporada:

CLUBES QUE FORMAN PARTE DEL ACUERDO POR EL PRECIO DE LAS ENTRADAS

CP Cacereño

AD Mérida

CD Extremadura

Arenas Club

Athletic Club ‘B’

Barakaldo CF

Real Unión Irún

CD Lugo

RC Deportivo Fabril

Pontevedra CF

Racing Club Ferrol

UD Ourense

Real Avilés Industrial

Cultural y Deportiva Leonesa

Unionistas de Salamanca

Zamora CF

CD Mirandés

UD Logroñés

CD Coria

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza absuelve al empresario acusado de defraudar 3,7 millones al Ministerio de Industria
  2. Muere un trabajador en Benavente atropellado por un camión
  3. Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad
  4. Operación salvamento de cientos de peces en ríos sanabreses
  5. El supuesto robo de un patinete, detonante de la multitudinaria pelea en Belver de los Montes que dejó tres heridos
  6. Notifican multas a más de 200 conductores en Zamora, la mayoría por la ORA: consulte si está en el listado y los motivos de la sanción
  7. Ocho alumnos rehabilitan el pueblo deshabitado de Otero de Sariegos a través de un Programa Mixto de Formación y Empleo
  8. Fallece Pedro Miguel Gallego, hijo del presidente del CD Benavente

El Zamora CF y otros clubes de Primera RFEF acuerdan el precio de sus entradas

El Zamora CF y otros clubes de Primera RFEF acuerdan el precio de sus entradas

Diez trabajadores dejan el paro seis meses para realizar arreglos en edificios de la Diputación en Zamora

Diez trabajadores dejan el paro seis meses para realizar arreglos en edificios de la Diputación en Zamora

La Junta apunta a la "mano del hombre" como causa del incendio forestal de Hermisende

La Junta apunta a la "mano del hombre" como causa del incendio forestal de Hermisende

El tenista Nick Kyrgios, suspendido por positivo en cocaína: "Pido perdón a los niños que me siguen"

El tenista Nick Kyrgios, suspendido por positivo en cocaína: "Pido perdón a los niños que me siguen"

Un pueblo de la Alta Sanabria alza la voz contra la mala calidad del teléfono e Internet: "Gente que quería teletrabajar se tiene que marchar"

Un pueblo de la Alta Sanabria alza la voz contra la mala calidad del teléfono e Internet: "Gente que quería teletrabajar se tiene que marchar"

Ojo al cielo este jueves: alerta por lluvias fuertes, granizo y viento en buena parte de Castilla y León

Ojo al cielo este jueves: alerta por lluvias fuertes, granizo y viento en buena parte de Castilla y León

Los veterinarios advierten: estos son los peligros de la playa que pueden poner en riesgo a tu perro

¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgente

¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgente
Tracking Pixel Contents