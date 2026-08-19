Sofía Kosareva, nueva jugadora del Recoletas Zamora

El Recoletas Zamora continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Sofía Kosareva, jugadora exterior internacional con Estonia que llega a Zamora para aportar talento, experiencia, capacidad ofensiva y carácter competitivo.

Kosareva se formó en el baloncesto de su país, donde comenzó una trayectoria que muy pronto la llevó también a defender los colores de Estonia en competiciones internacionales. Tras pasar por las categorías de formación de la selección, dio el salto al combinado absoluto, convirtiéndose en una habitual de las convocatorias de su país y participando en las fases de clasificación para el EuroBasket Femenino.

A nivel de clubes, Sofía ha desarrollado parte importante de su carrera en el baloncesto estonio, defendiendo, entre otros, los colores del Tallinna Kalev. Posteriormente decidió afrontar su primera experiencia lejos de su país incorporándose al Clube do Povo de Esgueira, compitiendo en la Liga Betclic Feminina, máxima categoría del baloncesto portugués. Una experiencia que le ha permitido continuar creciendo como jugadora y adquirir un mayor conocimiento del baloncesto europeo antes de afrontar ahora un nuevo reto en España de la mano del Recoletas Zamora.

Una exterior con múltiples recursos

Kosareva es una jugadora exterior capaz de participar tanto en la creación como en la finalización del juego. Destaca por su lectura de las situaciones ofensivas, capacidad para generar ventajas con balón y amenaza desde el perímetro. A estas cualidades ofensivas suma intensidad defensiva, competitividad y experiencia en partidos internacionales, características que amplían los recursos de la plantilla naranja para una temporada exigente en Liga Femenina Challenge.

Rula: “Tiene carácter, ambición y todavía margen para seguir creciendo”

El entrenador del Recoletas Zamora, Raúl Pérez “Rula”, destaca la versatilidad y experiencia internacional de la nueva incorporación naranja: “Sofía es una jugadora con experiencia internacional, muy completa y con capacidad para ayudarnos en diferentes situaciones del juego. Tiene talento ofensivo, buena mano desde el exterior y sabe generarse sus propios tiros, pero además es una jugadora intensa y comprometida en defensa".