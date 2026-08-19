Isaiah Navarro e Izan Yurrieta se presentan con el Zamora CF: Juventud y talento para marcar diferencias

El Zamora CF presentó este miércoles en el Ruta de la Plata a Isaiah Navarro e Izan Yurrieta, dos de las incorporaciones que refuerzan al conjunto rojiblanco esta temporada y que encaran la juventud y el talento de un grupo llamado a objetivos importantes. Una meta para la que se mostraron preparados, haciendo gala de la ambición de un proyecto que les convenció desde el primer acercamiento de David Vizcaíno, su "cicerone" en esta ocasión.

Isaiah, enganchado al proyecto desde el minuto 1

Isaiah Navarro explicó que su llegada se fraguó con una rapidez poco habitual. En cuanto recibió la llamada de David Vizcaíno y de Óscar Cano, la operación se cerró en apenas uno o dos días. El jugador reconoció que "el interés mostrado por el club fue determinante" y que buscaba precisamente "un entorno donde tanto el entrenador como la dirección deportiva apostaran de forma decidida" por él, algo que todo futbolista quiere.

El mediocentro definió el proyecto como “ambicioso” y aseguró que desde dentro se percibe una exigencia clara: "competir cada partido y tratar de igualar, como mínimo, la temporada anterior". Se describió como "un futbolista capaz de adaptarse a diferentes registros" según lo que requiera el equipo, tanto en tareas defensivas como en la creación de juego, y subrayó que su función principal es "hacer mejores a los compañeros" que tiene alrededor.

Isaiah Navarro, jugador del Zamora CF / José Luis Fernández

El canario reconoció que la pretemporada exige un proceso de adaptación física, pero destacó que el grupo progresa día a día y que el rendimiento mostrado ante el Atlético de Madrid B confirma que el equipo compite bien. Buenas sensaciones que espera se alarguen mañana ante el Real Madrid Castilla.

Por último, no se mostró preocupado por tener que guardar la espalda de tanto jugador ofensivo que mira el marco rival como tiene el Zamora CF. Todo lo contrario. Señaló que para él, como mediocentro, contar con ese elenco de talento por delante es "un regalo" sobre el verde. "Es garantía de que te puedan ofrecer múltiples soluciones cuando tienes el balón", subrayó.

Yurrieta: encantado como rojiblanco

Uno de esos jugadores de la ofensiva zamorana que tendrán que dar soluciones a Navarro es Izan Yurrieta, quien también tuvo claro desde el primer contacto que quería vestir de rojiblanco. Vizcaíno le presentó un proyecto que consideró ambicioso y, tras consultarlo con su agente, apenas tuvo dudas. El extremo recordó que ya había jugado en el Ruta de la Plata y que el estadio le dejó una gran impresión, algo que se reforzó al conocer las instalaciones y el día a día del club.

El jugador destacó "la buena acogida del vestuario y la juventud y hambre competitiva" del grupo, señalando que la unión del mismo será "clave para superar los momentos difíciles de la temporada". Además, se mostró con muchas ganas de aportar y sin miedo a la dura competencia en el frente de ataque: "creo que es positiva, ya que nos obliga a todos a dar el máximo cada día".

Izan Yurrieta, jugador del Zamora CF / José Luis Fernández

Yurrieta explicó que, aunque comenzó su carrera como extremo derecho, con el paso de los años ha ido ampliando su repertorio hacia posiciones más interiores, como la mediapunta, donde puede jugar de espaldas y aprovechar su uno contra uno. Armas de las que espera sacar partido en el Zamora CF, donde se encuentra cómodo a las órdenes de Cano y ha encontrado un lugar donde seguir creciendo. "Donde necesite el entrenador que juegue, sin problema, ahí estaré", subrayó con confianza.