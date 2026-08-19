Salvamento y socorrismo
Cinco deportistas de Dragones Caja Rural, bajo seguimiento por la Española para las citas de playa
Los deportistas figuran en las listas de seguimiento juvenil, júnior y absoluta
C. J. T.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha publicado las listas nacionales de seguimiento de Tecnificación y Alto Nivel playa. Relaciones que incluyen a un total de cinco miembros del Dragones Caja Rural, club destacado a nivel nacional en su disciplina.
Las listas de seguimiento son programas que incluyen a los mejores deportistas del país para atender a su especialización técnica y realizar un trabajo adecuado para adaptarse a sus caractetísticas con el fin de detectar talentos de cara al futuro de a disciplina a nivel nacional e internacional. De ahí, que sea altamente relevante que Zamora cuente con tantas figuras bajo la lupa federativa.
En esta ocasión, Dragones Caja Rural cuenta con cinco deportistas en estas listas de seguimiento: Irene Calvo y Marcos Ferrero en categoría juvenil; Beatriz Ramos en categoría júnior; y Ana Bailón, Diego y Marcos Antón en categoría absoluta.
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