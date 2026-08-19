El CD Villaralbo mide fuerzas con el Palencia Cristo Atlético

El CD Villaralbo tiene esta tarde una nueva oportunidad para plasmar en el terreno de juego su progresión y puesta a punto en estas primeras semanas de pretemporada 26-27. En esta ocasión será ante un rival de su propia liga, con quien compartirá grupo en Tercera RFEF, lo que sin duda es la mejor noticia para saber en qué momento se encuentran y en qué aspectos deben hacer más hincapié desde el cuerpo técnico.

Así, a partir de las siete de la tarde arrancará el encuentro ante el Palencia Cristo Atlético, que se desarrollará en el Municipal de Cabezón de Pisuerga, y donde, más allá de resultados, el objetivo con el que parten es el de seguir sumando minutos de calidad para llegar al primer fin de semana de septiembre en el mejor estado posible, recordando que su primer oponente será el Burgos B, a domicilio, siendo el primer partido en Los Barreros la semana siguiente ante el Santa Marta de Tormes.

Respecto al encuentro de esta tarde, una vez más, a Pablo Cortés le tocará repartir minutos y cargas entre sus pupilos, conscientes todos de que lo importante es evitar lesiones y sobreesfuerzos innecesarios que luego pasen factura, más allá de resultados, aunque también es cierto que a nadie le amarga un dulce. Hay que recordar que a este partido se llega tras haber disputado tres citas estivales anteriormente. La primera fue el 9 de agosto frente al Ciudad Rodrigo, con el que firmaron las tablas a pesar de adelantarse en el marcador (1-1); después, que 12 de agosto, llegó la visita a Unionistas de Salamanca B, que aprovechó un gran inicio para ganar a los zamoranos por un resultado de 2-0, y como tercera prueba fue el partido de este pasado sábado ante Palencia, en un choque correspondiente a la fase regional de la Copa Federación, donde también se resistió el triunfo (0-2).

En estos momentos, la plantilla de Cortés está integrada por 18 componentes, pero el equipo trabaja en consonancia con el filial, ahora en Regional de Aficionados, por lo que puede nutrirse de ellos en caso de necesidad. Por el momento, la realidad es que piensan quedarse con este número de jugadores, salvo que vean una buena opción con la que ocupar alguna de las fichas que tienen libres.

Partido del filial

También tiene hoy miércoles partido de preparación la plantilla filial, la entrenada por Álvaro Vacas. El equipo también tendrá que desplazarse, en este caso hasta la capital charra, donde les espera en las pistas del Helmántico el Salamanca B. Por el momento, los dos entrenadores del CD Villaralbo se encuentran satisfechos por la evolución de sus efectivos, aunque si es cierto que todavía a ambos (una semana más al Regional) les quedan semanas de preparación por delante antes del comienzo de sus respectivas temporadas ligueras.