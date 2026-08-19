El CD Villaralbo empata en Cabezón de Pisuerga ante el Cristo Atlético

El CD Villaralbo saldó este miércoles su encuentro amistoso ante el Cristo Atlético de Palencia con un empate tras un duelo en el que los azulones fueron de menos a más.

Tras debutar en la Copa Federación con una derrota en casa a manos del Palencia CF (0-2), el equipo de Cortés acudía a Cabezón de Pisuerga con la idea de pulir esa falta de contundencia y eficacia que le impidió gozar de un mejor resultado el pasado sábado en "Los Barreros".

Para ello, el técnico apostó por un once diferente al del último envite, tratando de repartir minutos a la par que hacer pruebas de cara al choque de Santa Marta. Así, Hugo, Raúl Muñoz, Isma, Peralta o Romario se hacían con un hueco en el once inicial.

La contienda, sin embargo, no arrancó con buen pie para los azules. El Cristo Atlético Palencia aprovechaba un despiste en los minutos iniciales para adelantarse en el marcador. Un gol que acabó imperando tras una primera mitad en la que, poco a poco, el CD Villaralbo fue creciendo para alcanzar el descanso con sensaciones muy diferentes a las del comienzo del envite.

Tomi iguala el choque

Mantuvo su línea creciente el CD Villaralbo que, con los cambios, también ganó la energía suficiente para acabar encontrando recompensa a su esfuerzo antes de alcanzarse la recta final de partido. Tomi, que entró desde el banco, hacía el 1-1 en Cabezón de Pisuerga para los de Cortés.

El empate daba premio al CD Villaralbo y abría el partido de cara a un desenlace en el que, pese a gozarse de oportunidades, ni locales ni visitantes pudieron alterar el marcador.