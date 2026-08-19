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Fútbol / Primera RFEF

Cano ya tiene a sus capitanes para el Zamora CF 2026/2027: Estos son los elegidos

El equipo contará con cinco jugadores con mucha experiencia y conocimiento de la categoría como líderes

Carlos Ramos

Carlos Ramos / J. L. F.

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Carlos Toyos

El Zamora CF está ya cerca de su estreno liguero y, de cara al mismo, el cuerpo técnico ha elegido ya a los capitanes para la temporada. Un puesto de responsabilidad que ejercerán cinco jugadores elegidos por Óscar Cano esta campaña.

Carlos Ramos

Como no podía ser de otra forma, el primer capitán de la plantilla rojiblanca será Carlos Ramos. Un jugador que encarna como nadie el espíritu del club, los valores del mismo y que cuenta con ese arraigo que le permitirá representar a los rojiblancos y sus intereses mejor que nadie. Zamora, con mucha experiencia y bagaje a sus espaldas, vital para el vestuario. Su elección como primer capitán no sorprende a nadie.

Carlos Ramos

Carlos Ramos / José Luis Fernández

Mario Losada

A continuación, la segunda capitanía será para Mario Losada. También un jugador con veteranía y experiencia, que ha pasado por el Zamora CF en dos ocasiones y que se ha ganado un puesto importante en los planes de Cano tras su llegada el pasado invierno. Un jugador con galones que asume uno de los huecos dejados en la jerarquía rojiblanca por las marchas de Fermín Sobrón o Kike Márquez.

Mario Losada, jugador del Zamora CF, en rueda de prensa.

Mario Losada, jugador del Zamora CF, en rueda de prensa. / C. J. T.

Dufur y Iago Indias

Óscar Cano ha situado dentro de la lista de capitanes a dos recién llegados. Dos jugadores con capacidades notables para ejercer de capitán cuando requiera la ocasión. Unai Dufur, cuya larga trayectoria futbolística avala su posición dentro del grupo de capitanes del Zamora CF; y Iago Indias, un jugador también con mucha experiencia capaz de liderar desde atrás a los suyos.

Fran Árbol y Unai Dufur, jugadores del Zamora CF.

Unai Dufur, a la derecha, en su presentación junto a Fran Árbol. / Victor Garrido

Luismi Luengo

El grupo de elegidos para asumir la capitanía rojiblanca esta temporada lo cierra otro jugador de los que cumplen todos los requisitos para llevar la banda: Luismi Luengo. Varias campañas en el Zamora CF, experimentado, importante en el vestuario y con conocimiento tanto de la categoría como del club.

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Luismi Luengo, durante las pruebas realizadas esta mañana por el Zamora CF.

Luismi Luengo, durante el inicio de la pretemporada / Zamora CF

Estos son los elegidos por Cano para llevar la banda de capitán, para representar al Zamora CF y liderar un proyecto llamado a las más altas cotas esta temporada.

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