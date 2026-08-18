Últimos días para apuntarse a los "clásicos" cross de Samir de los Caños y Videmala

El calendario atlético popular, una vez superado el ecuador de agosto, retoma el próximo fin de semana su actividad con las localidades de Videmala y Samir de los Caños como protagonistas de una agenda repleta de citas en la provincia.

El cross volverá a acaparar los focos a final de semana con la disputa de dos de los "clásicos" zamoranos. Una doble cita cuyo plazo de inscripción se agotará en breve, en el que ya se ha registrado el interés habitual que despiertan tanto el XI Cross Popular de Samir de los Caños como el de Videmala, también celebrando su undécimo cumpleaños.

Samir de los Caños, con medio centenar de adultos inscritos

La cita de Samir de los Caños cuenta ya con 69 deportistas inscritos, medio centenar para disputar el Cross (entre adultos y categorías inferiores); y 19 para tomar parte en la modalidad de senderismo. Una cifra que se espera que aumente antes de la disputa de la prueba este mismo viernes.

Videmala, preparado para volver a correr

Por su parte, el XI Cross de Videmala registra ya un total de 34 inscritos. La mayoría (16) como parte de la modalidad de Cross Largo, siendo también notable la inscripción de atletas en categorías inferiores (10) de cara al sábado.

Cartel del cross de Videmala. | CEDIDA

Más citas del fin de semana

La participación en ambas carreras podría aumentar en los próximos días, pero la agenda del fin de semana está repleta de citas y eso provocará que el número no sea tan elevado como de costumbre. Y es que, a mayores de estas dos competiciones, el sábado se celebrará también la III Marcha Solidaria "Mahide-Figueruela" y el domingo tendrán lugar tanto la Subida al Cerro Santo en Luelmo de Sayago como el estreno de la Marcha Solidaria de San Martín de Tábara.