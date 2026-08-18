Fútbol
La familia de Pedro Gallego y el CD Benavente agradece las muestras de cariño de los amigos "tomateros"
El máximo mandatario "tomatero" perdió a su hijo el pasado lunes
J. B.
El CD Benavente ha hecho pública este martes una carta de agradecimiento redactada por su presidente, Pedro Gallego, en la que el máximo mandatario expresaba su dolor por el reciente fallecimiento de su hijo y el consuelo encontrado en el cariño mostrado durante estos días por todos sus conocidos, incluyendo aquellos relacionados con el deporte.
Esta es la carta emitida:
Carta de Agradecimiento de la Familia Pedro Miguel Gallego Marcos
Ante la irreparable pérdida de nuestro hijo Pedro Miguel, fallecido a los 37 años, queremos expresar el más sincero agradecimiento por las innumerables muestras de cariño, apoyo y respeto recibidas en estos momentos tan difíciles.
Perder a un hijo es un dolor imposible de describir. Su partida, tan temprana e injusta, deja un vacío inmenso en nuestras vidas y en las de tantas personas que le quisieron, le apreciaron y compartieron con él momentos que hoy se convierten en recuerdos imborrables.
A todos los que nos habéis acompañado con vuestro cariño, presencia, mensajes, llamadas, abrazos y palabras de aliento, gracias de corazón. En medio de una tristeza inmensa, vuestro afecto nos ha ayudado a sentirnos acompañados y sostenidos cuando más lo necesitábamos.
También queremos agradecer el inmenso cariño recibido desde el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Clubes, entrenadores, jugadores, directivos, compañeros, aficionados y tantas personas vinculadas al deporte nos han demostrado una cercanía, una humanidad y un afecto que jamás olvidaremos.
En estos días tan dolorosos hemos podido comprobar que el deporte es mucho más que la competición. Es también un espacio donde valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la unión se hacen presentes cuando más se necesitan. Vuestro apoyo ha sido la mejor expresión de esos valores y un verdadero abrazo para nuestra familia. Gracias por estar a nuestro lado en estos momentos tan difíciles.
Gracias por acompañarnos, por vuestro respeto y por mantener viva su memoria.
Pedro Ángel Gallego de la Torre
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