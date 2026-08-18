Dario Torres compartirá plantel con Carou en el BM Sariegos

Dario Torres, jugador formado en el Balonmano Zamora, ha fichado por el BM Sariegos leonés. Un movimiento que permitirá al canterano pistacho continuar con su formación en Primera Nacional, categoría que ya disputó el pasado curso como parte del filial del Ademar de León.

Torres, hermano del extremo del BM Caja Rural Zamora Marco, tendrá esta temporada el privilegio de compartir vestuario con dos veteranos de gran pedigrí como el internacional argentino Gonzalo Carou, que ha renovado por BM Sariegos a sus 47 años, y el meta Luis De Vega, que regresa a la acción tras su paso la Liga Asobal y la División de Honor Plata.