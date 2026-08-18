Balonmano
Dario Torres compartirá plantel con Carou en el BM Sariegos
El canterano del BM Zamora se une al proyecto leonés en Primera Nacional
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
C. J. T.
Dario Torres, jugador formado en el Balonmano Zamora, ha fichado por el BM Sariegos leonés. Un movimiento que permitirá al canterano pistacho continuar con su formación en Primera Nacional, categoría que ya disputó el pasado curso como parte del filial del Ademar de León.
Torres, hermano del extremo del BM Caja Rural Zamora Marco, tendrá esta temporada el privilegio de compartir vestuario con dos veteranos de gran pedigrí como el internacional argentino Gonzalo Carou, que ha renovado por BM Sariegos a sus 47 años, y el meta Luis De Vega, que regresa a la acción tras su paso la Liga Asobal y la División de Honor Plata.
- Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu: 'Somos los mayores fabricantes de pienso en España y Europa en una sola planta
- Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses
- El incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras superar al Atlético de Madrid 'B': 'La prueba ha sido de diez
- El Zamora CF gana al Atlético de Madrid 'B' por 1-2: El progreso rojiblanco da el primer triunfo de pretemporada a los rojiblancos
- El reto solidario de Brosjaca contra el cáncer acaba en la Policía Municipal de Zamora: “Pensaba que íbamos a dormir entre rejas”
- Los rayos sobre dos grandes pinos provocan dos incendios en plena Sierra de la Culebra
- El Mercado Medieval de Puebla de Sanabria 'sobrevive' a una imponente tormenta