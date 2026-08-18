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La cantera del Balonmano Caja Rural de Zamora inicia la pretemporada con todos sus equipos

Los equipos están desarrollando las primeras sesiones al aire libre

Integrantes de los equipos de cantera del Balonmano Zamora

Integrantes de los equipos de cantera del Balonmano Zamora / Cedida

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P. F.

La cantera del Balonmano Zamora ha comenzado oficialmente la pretemporada 2026/2027. Tras el parón estival, los equipos de base de la entidad han retomado la actividad con el objetivo de preparar una nueva temporada marcada por la ilusión, el aprendizaje y el crecimiento deportivo.

Desde las categorías más jóvenes hasta los equipos juveniles, todos los conjuntos de cantera han iniciado ya el trabajo de pretemporada bajo la supervisión de los entrenadores del club. Una puesta en marcha que vuelve a demostrar el "compromiso de la entidad con la formación de jugadores y jugadoras, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el proyecto del Balonmano Zamora".

Sin embargo, el inicio de los entrenamientos ha estado condicionado por la imposibilidad de disponer de instalaciones cubiertas para el desarrollo normal de la actividad deportiva. Ante esta situación, el club ha trabajado para buscar alternativas que permitan a los equipos continuar con su preparación en las mejores condiciones posibles.

Primeras sesiones, al aire libre

De este modo, las primeras semanas de pretemporada se están desarrollando mediante sesiones al aire libre, con actividades de preparación física en el entorno del río Duero, carreras, circuitos de acondicionamiento físico y entrenamientos en diferentes canchas deportivas exteriores de la ciudad. Un trabajo que permite mantener la actividad mientras los equipos esperan poder acceder a las instalaciones habituales para comenzar el trabajo específico de pista. Desde el Balonmano Zamora se valora muy positivamente la actitud mostrada por jugadores, entrenadores y familias ante esta situación, destacando el compromiso de todos ellos para seguir avanzando en la preparación de la nueva temporada.

Con todo, la cantera afronta un curso especialmente ilusionante después de un año de crecimiento continuo, con el objetivo de seguir formando deportistas y personas a través de los valores que siempre han caracterizado al club: esfuerzo, compañerismo, respeto, compromiso y trabajo en equipo.

La cantera del BM Zamora, en un entrenamiento al aire libre

La cantera del BM Zamora, en un entrenamiento al aire libre / Cedida

Continúa la campaña de socios 2026/2027

Paralelamente al inicio de la actividad deportiva, el Balonmano Zamora continúa inmerso en su Campaña de Socios 2026/2027, bajo el lema "FuerZa en Equipo", una iniciativa que busca seguir fortaleciendo el vínculo entre el club y su afición en una temporada muy especial marcada por el regreso del Caja Rural Balonmano Zamora a la División de Honor Plata.

Los aficionados pueden formalizar ya su abono de manera online, a través de la web oficial del club (https://www.balonmanozamora.es/) o hacerlo de forma presencial en la sede social del Balonmano Zamora. En Horario de atención al público de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

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Desde la entidad se anima a todos los aficionados y aficionadas a sumarse al proyecto y formar parte de una temporada ilusionante.

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