El Caja Rural CB Zamora volverá al trabajo el próximo lunes

Las vacaciones van llegando a su fin, también para el Caja Rural CB Zamora, que acabó la competición el pasado 8 de mayo. El equipo, que este curso cumplirá su tercera temporada en Primera FEB, antesala de la ACB, ya está en la recta final de su descanso y en seis días comenzará su puesta a punto con el reto de llegar al comienzo de la Liga regular en el mejor estado posible. Saulo Hernández, que continuará un año más frente del banquillo zamorano, ha fijado el punto de partida de esta pretemporada el próximo lunes 24 de agosto y a partir de ahí comenzará la cuenta atrás para llegar a la competición en el mejor estado posible, conscientes de la dureza y alto nivel con el que volverán a toparse en cada pista.

Ese será el objetivo, pero todavía quedan muchos detalles por conocerse, entre otros las fechas de los amistosos (únicamente ha trascendido el que disputarán ante Oviedo Alimerka el 18 de septiembre en tierras asturianas) y, lo más importante y lo que esperan todos los aficionados, el nombre de todos los efectivos que compondrán la nueva plantilla.

9 + 4 canteranos

Hasta el momento hay nueve jugadores confirmados que este año defenderán la camiseta del Caja Rural: los renovados Jacob Round y David Kristensen, que son las únicas caras conocidas para los seguidores, y los fichajes de Oskar Palmquist, Pau Isern, Biram Faye, Jesús Carralero, Kenan Blackshear, Asier González y Dušan Nešković, que ha sido el último en anunciarse este pasado fin de semana. Así las cosas, quedarían tres integrantes por llegar, que cerrarán un plantel cuyo objetivo será continuar con la progresión que está certificando el club presidido por Gerardo Hernández de Luz en los últimos años, y dar un paso más, recordando que hace unos meses el CBZ se quedaba a las puestas de los play-offs a la ACB.

Paso a paso, la preparación arrancará el lunes en una sesión en la que también estarán cuatro canteranos de la entidad, que harán la pretemporada con el primer equipo en busca de ayudar y, si es posible, sumar minutos a lo largo del año como ya ha sucedido anteriormente con algunos de ellos. Se trata de Rubén Hernández, Esteban, Nazan Alonso y Carlos, que están llamados a un primer entrenamiento en el que no estarán Oskar Palmquist, convocado por la selección sueca, ni David Kristensen, que está con la danesa.

Con este panorama, está a punto de darse el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto, el 26-27, cuya actividad administrativa también continúa con la campaña de abonados e iniciativas para no detener si crecimiento.