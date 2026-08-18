Caja Rural CB Zamora cierra su cuerpo técnico: Daniel Cañaveras, nuevo preparador físico

El Caja Rural CB Zamora completa su cuerpo técnico con la incorporación de Daniel Cañaveras como preparador físico del primer equipo de cara a la temporada 2026-27. Así lo ha anunciado el club azul este martes, señalando que la quinta figura del cuerpo técnico se une al grupo de trabajo de Saulo Hernández procedente del CB Elche.

Saulo Hernández, durante un tiempo muerto en el choque ante Grupo Alega Cantabria. / José Luis Fernández

Un rol determinante

Cañaveras tendrá un rol determinante dentro del Caja Rural CB Zamora, ya que como indica el club "una liga de 34 jornadas, con desplazamientos largos y semanas de doble partido, obliga a cuidar al detalle la puesta a punto de la plantilla". Un trabajo cuya importancia también se ve aumentada por la exigencia de la propia Primera FEB, con partidos muy físicos y una igualdad brutal; y por la trascendencia de las lesiones y la necesidad de evitarlas, pues limitan el desempeño de los equipos a lo largo del curso.

Saulo Hernández completa su grupo de trabajo

Con la llegada de Cañaveras, el Caja Rural CB Zamora cierra su cuerpo técnico con su preparador físico como única novedad. Saulo Hernández seguirá, una temporada más, al frente del conjunto azul y encara su tercer curso en Primera FEB con los mismos entrenadores ayudantes que la última campaña: Carlos Rodríguez y Roberto González. Igualmente, Nico García también repetirá como miembro del equipo de trabajo de Hernández, en su caso como fisioterapeuta del conjunto azul.