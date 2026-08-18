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Fútbol

El Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri hasta 2030

El Barça ha hecho oficial el acuerdo por el traspaso del ya exfutbolista del City, Rodrigo Hernández Cascante, nombrándolo como "El maestro del espacio-tiempo"

Rodri con la camiseta del Barça

Rodri con la camiseta del Barça / FCB

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Dídac Peyret

El Barça ha hecho oficial el fichaje de Rodrigo Hernández Cascante (30 años, Madrid) hasta 2030. El domingo se conoció el principio de acuerdo alcanzado entre el FC Barcelona y el Manchester City y el club azulgrana lo ha anunciado este martes.

El capitán de la selección española y MVP del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá jugará en el Barça después de descartar la propuesta del Real Madrid. Rodri firma por cuatro temporadas tras varias semanas de negociaciones entre los dos clubes, que se cerraron por un fijo de 60 millones de euros y otros 16 en variables. De estos, 10 están ligados a objetivos de difícil cumplimiento relacionados con la participación del jugador, mientras que los seis restantes corresponden a condiciones más asequibles.

Entre los 50 millones de la primera propuesta del Barça y los 80 que pedía el City, las partes han terminado llegando a una fórmula que ha convencido a las tres entidades. Fue, en concreto, la tercera oferta que hizo llegar el club azulgrana para hacerse con Rodri, al que le quedaba un año más de contrato y que quería salir del conjunto inglés.

Fichaje de impacto

La lesión de Frenkie de Jong, que estará varios meses de baja, hizo que Flick moviera ficha y pidiera la incorporación de un mediocentro experimentado. Fue entonces cuando, viendo que el fichaje de Rodri por el Madrid se había estancado, Deco entró en escena.

El director deportivo azulgrana mantuvo una reunión de alrededor de tres horas con Rodri en un hotel y logró que el mediocampista empezara a decantarse por la propuesta del Barça. También fue clave la intervención de Flick, que llamó al futbolista para explicarle el papel que tendría en este Barça. Algunos compañeros de selección, como Lamine Yamal, también apretaron para que Rodri fichara por el conjunto azulgrana.

El estilo de juego azulgrana y la presencia de muchos jugadores de la selección pesaron en la decisión de Rodri, que, en sus primeras declaraciones tras aterrizar en Barcelona, aseguró que quiere ganar la Champions de azulgrana y que es un sueño firmar por el Barça. En el conjunto azulgrana formará uno de los mejores mediocampos del mundo junto a jugadores como Pedri, Olmo, Fermín, Bernal, Gavi y De Jong.

El Barça destaca su inteligencia y liderazgo

En su comunicado oficial, el Barça ha puesto en valor las cualidades que han convertido a Rodri en uno de los mejores mediocentros del mundo. El club azulgrana ha destacado especialmente su inteligencia táctica, la capacidad para recuperar la posesión, la calma con el balón y su precisión en el pase, además de su liderazgo y regularidad.

La entidad también ha repasado su trayectoria desde sus inicios en el Atlético y el Villarreal hasta su llegada al Manchester City en 2019, donde se convirtió en una pieza fundamental para Pep Guardiola y conquistó, entre otros títulos, la Champions de 2023, en cuya final marcó el gol decisivo.

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El Barça, además, ha recordado su importancia con la selección española, con la que ganó la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026, siendo reconocido con el Balón de Oro en ambas grandes cita, además de incidir en su profesionalidad, humildad y capacidad de trabajo.

Fuente: Sport

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