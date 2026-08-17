El Zamora CF inicia la semana con una "última pieza" por encajar

El Zamora CF mostró contar con un gran potencial ante el Atlético de Madrid "B" y Óscar Cano se mostró "encantado con la plantilla" que se ha compuesto para el curso. "Falte quien falte, siempre hay un buen sustituto", afirmó el granadino, alabando la labor de Vizcaíno y la dirección deportiva durante el mercado veraniego. Sin embargo, el puzzle rojiblanco podría todavía no estar completo.

Gran rendimiento y un hueco libre

Si bien es cierto que, tanto frente a la Cultural Leonesa como el pasado sábado en el Wanda, el Zamora CF ofreció un notable rendimiento contando con bajas importantes y problemas de lesiones, la salida de Abde Damar ha dejado una ficha libre. Un hueco que los rojiblancos podrían utilizar para buscar durante los próximos días un refuerzo, el último.

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Antes de la marcha del extremo, Vizcaíno señaló que los últimos fichajes serían los de Mauro Costa y Pau Mascaró. Pero, tras la llegada de ambos, la cesión de Abde abre la posibilidad de incorporar a un nuevo futbolista. Un jugador que, como el propio Vizcaíno indicó, "no tiene porque ocupar la misma posición".

Un refuerzo con perfil defensivo

Esa frase cobra todavía más peso tras la demostración de capacidad ofensiva del Zamora CF en el Wanda y la apreciación de Cano sobre la misma: "tenemos gente muy dinámica; muchos centrocampistas y extremos que se asocian bien". Por ello, todo indica que la posible incorporación se realizará pensando en la parcela defensiva.

No se fichará por fichar

El Zamora CF podría estar buscando un jugador polivalente (como la mayoría del bloque) que pueda aportar atrás; quizá, ejercer de central y ocupar también un hueco por delante de la zaga. Un futbolista cuya llegada dependerá del tipo de perfiles y condiciones que establezca el mercado durante su cierre, porque el club no está dispuesto a fichar por fichar.