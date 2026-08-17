Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF inicia la semana con una "última pieza" por encajar
La cesión de Abde Damar ha abierto la posibilidad de realizar un nuevo fichaje, pero todo dependará de las opciones del mercado
El Zamora CF mostró contar con un gran potencial ante el Atlético de Madrid "B" y Óscar Cano se mostró "encantado con la plantilla" que se ha compuesto para el curso. "Falte quien falte, siempre hay un buen sustituto", afirmó el granadino, alabando la labor de Vizcaíno y la dirección deportiva durante el mercado veraniego. Sin embargo, el puzzle rojiblanco podría todavía no estar completo.
Gran rendimiento y un hueco libre
Si bien es cierto que, tanto frente a la Cultural Leonesa como el pasado sábado en el Wanda, el Zamora CF ofreció un notable rendimiento contando con bajas importantes y problemas de lesiones, la salida de Abde Damar ha dejado una ficha libre. Un hueco que los rojiblancos podrían utilizar para buscar durante los próximos días un refuerzo, el último.
Antes de la marcha del extremo, Vizcaíno señaló que los últimos fichajes serían los de Mauro Costa y Pau Mascaró. Pero, tras la llegada de ambos, la cesión de Abde abre la posibilidad de incorporar a un nuevo futbolista. Un jugador que, como el propio Vizcaíno indicó, "no tiene porque ocupar la misma posición".
Un refuerzo con perfil defensivo
Esa frase cobra todavía más peso tras la demostración de capacidad ofensiva del Zamora CF en el Wanda y la apreciación de Cano sobre la misma: "tenemos gente muy dinámica; muchos centrocampistas y extremos que se asocian bien". Por ello, todo indica que la posible incorporación se realizará pensando en la parcela defensiva.
No se fichará por fichar
El Zamora CF podría estar buscando un jugador polivalente (como la mayoría del bloque) que pueda aportar atrás; quizá, ejercer de central y ocupar también un hueco por delante de la zaga. Un futbolista cuya llegada dependerá del tipo de perfiles y condiciones que establezca el mercado durante su cierre, porque el club no está dispuesto a fichar por fichar.
- Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
- Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
- La iglesia románica sin techo y la que lleva años abandonada tras ser una carbonera en Zamora, ejemplos del abandono del patrimonio
- Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido
- El Zamora CF gana al Atlético de Madrid 'B' por 1-2: El progreso rojiblanco da el primer triunfo de pretemporada a los rojiblancos
- El reto solidario de Brosjaca contra el cáncer acaba en la Policía Municipal de Zamora: “Pensaba que íbamos a dormir entre rejas”
- Un siglo de vida y trabajo: El 'panadero' de Mombuey cumple 100 años
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra