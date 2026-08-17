Jesús San Román “Koeman” regresa al Caja Rural Atlético Benavente

El Caja Rural Atlético Benavente continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026/2027 y en esta ocasión lo hace con el regreso de un jugador muy especial para el club y para la ciudad. Jesús San Román, conocido deportivamente como “Koeman”, vuelve a casa diez años después para vestir de nuevo la camiseta del equipo de su ciudad.

Natural de Benavente, Koeman regresa al conjunto benaventano con la ilusión de volver a defender unos colores que conoce y siente especialmente. Su incorporación supone el regreso de un jugador que representa garra, carácter, compromiso y sentimiento por el equipo de casa.

Diez años después

Diez años después, Koeman vuelve a ponerse a disposición del Caja Rural Atlético Benavente para afrontar un nuevo reto en una temporada que se presenta ilusionante. Su experiencia y, especialmente, su identificación con el club y con la ciudad serán algunos de sus principales argumentos para contribuir al proyecto deportivo.

El regreso de Jesús San Román también supone recuperar una figura muy vinculada al sentimiento de pertenencia que rodea al Atlético Benavente, un jugador de casa que volverá a encontrarse con una afición y un pabellón muy especiales para él.

El jugador benaventano afronta esta nueva etapa con ganas de competir, aportar y disfrutar junto a sus compañeros y a una afición que volverá a verle defender el escudo de su ciudad.