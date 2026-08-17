Fallece Pedro Miguel Gallego, hijo del presidente del CD Benavente

El CD Benavente está de luto y, por ende, todo el fútbol provincial. Este lunes se conocía el fallecimiento de Pedro Miguel Gallego Marcos, hijo del presidente tomatero, a los 37 años de edad. La propia entidad hacía pública la noticia al compartir un mensaje en las redes sociales: "Triste noticia para la familia tomatera por el fallecimiento del hijo mayor del presidente del club. Lamentamos muchísimo la pérdida de Pedro Miguel Gallego Marcos. Desde el club queremos transmitir nuestro más sentido pésame a nuestro presidente, familiares y amigos por este lamentable acontecimiento".

Tras conocerse la noticia, los mensajes de ánimo y condolencias se han multiplicado para enviar todo el cariño y apoyo a los familiares del finado en estos duros momentos.