Eudald Vergés y Eric Gómez se presentan con el Zamora CF en el Ayuntamiento: Dinamita y ambición para la banda izquierda rojiblanca

El Zamora CF presentó a Eudald Vergés y Eric Gómez, dos incorporaciones que llegan a la ciudad del Duero convencidos del potencial que tiene el proyecto rojiblanco. Un elemento que fue clave para convencerles a la hora de aterrizar en el Ruta de la Plata, donde quieren dar muestra de su ambición y talento esta temporada, considerando el club zamorano el lugar adecuado para seguir creciendo en el mundo del fútbol.

Tras la presentación de ambos jugadores por parte de David Vizcaíno, llegó el turno de hablar para los protagonista en el Ayuntamiento de Zamora. Un escenario donde el director deportivo dejó claro que tanto Vergés como Gómez son dos jugadores de su agrado, con el perfil idóneo para formar parte del Zamora CF, así como de su confianza por que ambos firmen una gran campaña.

De Vergés, el director deportivo indicó que llevaba años intentando ficharle, ya que es un jugador muy completo; de Gómez destacó que llega en propiedad y cuenta con ese sello de calidad que dan las grandes canteras del fútbol nacional. Dos perfiles de dos jugadores diferentes en el campo, pero cuya pasión y ambición fue compartida en rueda de prensa.

Vergés: decisión meditada y confianza plena en el club

Vergés fue el primero en tomar la palabra y explicó cómo se fraguó su llegada al Zamora CF. “Son decisiones. En el fútbol nunca sabes cuál es la buena, pero viendo cómo trabajan, cómo fue el año pasado y cómo quieren crecer, eso me hizo decidir enseguida. Es un proyecto ganador”, comentaba el lateral, asegurando que se ha encontrado un club muy similar al que esperaba antes de su llegada, una que fue como le describieron otros conocidos que habían pasado por el vestuario rojiblanco: "un club cercano, con un trato directo tanto con la dirección deportiva como con el cuerpo técnico".

El lateral valoró muy positivamente la plantilla, a la que ve" joven, ambiciosa y con energía" para desarrollar un "fútbol dinámico y exigente", tanto en ataque como en defensa. Se definió como "un lateral que puede jugar de carrilero", que destaca "por el físico, por la ida y vuelta". "Cada entrenador te pide una cosa y hay que adaptarse”, resaltó, señalando que está dispuesto a ajustarse a lo que el equipo necesite.

Sobre los objetivos, fue prudente pero claro: “tenemos que aspirar a todo, pero con los pies en el suelo. No vamos a subir en febrero. Hay muchos gallos arriba y nosotros somos uno de ellos, pero la temporada marca las dinámicas”

Eric Gómez: ilusión por el salto de categoría y adaptación total al sistema

A continuación, tomó la palabra el joven Eric Gómez quién, por su parte, aseguró que llega "cargado de ilusión por debutar en una categoría en la que nunca había jugado". El lateral, que en los últimos partidos ha ocupado el puesto de extremo, aprovechó para indicar que fue "el proyecto del Zamora, las instalaciones y el nivel de la plantilla" los factores que le llevaron a apostar por firmar con el club rojiblanco.

En cuanto a su demarcación y función en el equipo, Eric Gómez aseguró que se encuentra cómodo dentro del sistema de Óscar Cano. “Antes de ser lateral fui extremo. He aprendido a jugar en las dos posiciones, incluso de carrilero y por ambas bandas. Me siento cómodo en cualquiera de esas zonas”, indicó, destacándose como "un futbolista dinámico, rápido y de alto ritmo, con capacidad para atacar y defender" como demostró en la segunda mitad frente a la Cultural Leonesa y ante el Atlético de Madrid.

Precisamente, en ambos encuentros, Gómez tuvo un papel protagonista y exhibió sus cualidades gozando de minutos, pero sabe que la competencia será alta. Algo que no le inquieta. "Soy un soldado", llegó a decir, expresando así la voluntad de cumplir con las peticiones del técnico y sumar al equipo. Una voluntad a cumplir que también incluye ese nivel de exigencia que debe haber dentro de una plantilla: “Sé que va a ser muy duro (hacerse un hueco) porque hay jugadores muy buenos en cada posición. Le vamos a dar muchos dolores de cabeza al entrenador, que es lo que él quiere”.

Dos perfiles complementarios para un Zamora CF en buena dinámica

La presentación de Vergés y Gómez dejó claro que ambos futbolistas encajan en la idea de plantilla que el Zamora CF quiere construir: jugadores con talento, comprometidos, ambiciosos y con cualidades diversas para potenciar al grupo. Dos jugadores que dotarán de dinamita la banda rojiblanca y que, ya en los encuentros de pretemporada, han ofrecido muy buenas sensaciones. Un inicio prometedor que, sin embargo, no evita que el Zamora CF busque más competencia para ellos en banda izquierda con un último fichaje antes del inicio de la liga.