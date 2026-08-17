David Vizcaíno busca un lateral izquierdo con el que cerrar la plantilla del Zamora CF

De vuelta al mercado. La salida de Abde Damar, tras una operación de cesión entre el Al Madina y el Zamora CF, ha obligado al club rojiblanco a mirar nuevas opciones con las que completar la plantilla 26-27 y, tal y como ya había avanzado el director deportivo, no va a ser hombre por hombre. En concreto David Vizcaíno ha explicado ante los medios de comunicación que lo que buscan en estos momentos es un lateral izquierdo que complemente a Eudald Vergés, más aún después de comprobar el buen rendimiento de Eric Gómez en el extremo. “Ahora mismo lo que hemos visto es que Eric está dando un rendimiento espectacular como extremo. El míster está supercontento con lo que está aportando”, por lo que ahora las preferencias van a otro puesto.

Respecto a si tienen algún jugador cerca para que ocupe esa plaza libre, el almeriense aseguró que hay “dos o tres acercamientos con jugadores y veremos si fructifican o no. Y a partir de ahí, con ese jugador se cerraría la plantilla, siempre y cuando no haya el tema de una salida”. Tras proncinciar esta frase, y preguntado directamente sobre si han recibido alguna oferta por algún otro futbolista, aseguró que no. “El tema de Abde ha sido una operación que interesaba al club y que interesaba al jugador y no contábamos con ello, pero el míster está supercontento con el equipo que tiene y, no sé cómo sonará esto, pero nadie es indispensable. Hay muy buenos jugadores y una plantilla muy completa”. “También sabemos que si sacáramos futbolistas al mercado recibiríamos ofertas, pero preferimos quedarnos como estamos, cerrar, como he dicho antes, con un lateral izquierdo, que sea un perfil diferente y a partir de ahí, si es posible, cerrar la plantilla”, apostilló el director deportivo del Zamora CF. No obstante, la lógica invita a pensar que el futuro nuevo rojiblanco responderá a las preferencias del club de tener hombres polivalentes que puedan defender diferentes demarcaciones teniendo así Cano distantas opciones a lo largo de la temporada y no tener problemas en momentos de lesiones, amonestaciones o cualquier contratiempo que pueda aparecer.

Plazos

Respecto a los plazos que se marca, Vizcaíno recordó que al él le gusta “tener las plantillas cerradas lo antes posible porque creo que facilita el trabajo del entrenador, el acoplamiento”, y puso en valor el buen momento, el “feeling” que aseguró que hay en el equipo. “Mauro llegó y a la hora estaba jugando y parecía que había jugado toda la vida y el otro día Pau Mascaró llega y a los dos minutos te está dando una asistencia”, apuntó dando valor a la línea de confianza a la que quieren llegar con todos los componentes.

Una vez se confirme este fichaje, que confían en que llegue más pronto que tarde, quedará una ficha sénior libre que ahora mismo no quieren ocupar. La idea que tienen ahora mismo en la planta noble del Ruta de la Plata es guardársela de cara al mercado de fichajes y evitar problemáticas si quieren reforzar algún puesto.