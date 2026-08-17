Los asientos para la temporada del CB Zamora empiezan a escasear

El Caja Rural CB Zamora está todavía en fase de construcción y su vuelta a la competición en Primera FEB todavía parece lejana con la primera jornada fijada para el 25 de septiembre. Sin embargo, la afición del conjunto azul no ha perdido el tiempo y ha aprovechado el temprano inicio de la campaña de abonados para hacerse con un asiento. Localidades que empiezan a escasear.

Notable respuesta de la afición a "JUNTOS"

Así lo indicaba recientemente el propio CB Zamora en su página web, aprovechando para ello el fichaje de Dušan Nešković. La entidad azul aseguraba que su campaña de abonados, que se desarrolla bajo el lema "JUNTOS" y que "la respuesta de la afición ha sido notable".

"Las gradas principales superan ya el 85% de ocupación. Con la temporada a la vuelta de la esquina, y en una Primera FEB que se anuncia durísima, el Ángel Nieto apunta de nuevo a convertirse en una caldera partido a partido" , comentaba el CB Zamora, que ya ha puesto a la venta las localidades libres del Ángel Nieto tras completarse el plazo destinado a los abonados del anterior curso para repetir asiento durante el curso 2026-2027.

Asier González, a punto de encestar. / Cedida

Semanas con tirón: la pretemporada a la vuelta de la esquina

El CB Zamora estima que, durante las próximas semanas y con motivo del inicio de la pretemporada, la venta de abonos reciba un fuerte impulso y resten solo asientos puntuales para los más rezagados a la hora de sacar su carnet para la temporada en Primera FEB.

Las últimas llegadas al bloque azul ya han dejado notar su impacto y todavía quedan otros tres jugadores por unirse al Caja Rural CB Zamora para completar la plantilla que Saulo Hernández tendrá a su disposición esta temporada.

Sin embargo, el mayor aliciente y donde las localidades podrían terminar de ocuparse, son los encuentros de pretemporada. Una ruta de la que, a día de hoy, solo se conoce el encuentro fuera de casa que disputarán los zamoranos frente al Alimerka Oviedo el próximo 18 de septiembre.

Venta de abonos activa: Los precios

Cabe recordar que, ahora mismo, el CB Zamora mantiene abierta la venta de abonos con precios de 185 (adulto) y 100 (joven) euros, considerando así un valor de 11,56 y 6,25 euros el precio de entrada a cada partido de liga en la tercera campaña del conjunto zamorano en la segunda categoría nacional.