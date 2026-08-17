El Caja Rural River Zamora marca el rumbo de su pretemporada: Cinco amistosos por disputar

El Caja Rural River Zamora disputó el pasado viernes su primer amistoso de pretemporada, duelo que saldó con victoria frente al Albense FS. Un test inicial al que seguirán otros cinco enfrentamientos antes del comienzo de liga en Segunda División B que darán forma a la preparación blanquinegra.

Cinco ensayos más: El próximo, este mismo sábado

Según ha anunciado el propio River Zamora en redes sociales, el equipo de Juanito tiene ya los ensayos de pretemporada fijados en un calendario que continuará en el mismo escenario que tuvo el debut de su técnico, el Manuel Camba. Allí, el próximo sábado, el River Zamora medirá fuerzas con el Inter JP Financial. Un segundo envite en el que se podrá apreciar cómo avanza la progresión del bloque zamorano.

Imagen de la firma del convenio entre River Zamora y Caja Rural de Zamora. / C. J. T.

Dos test más en casa: Tres Columnas y La Bañeza

Tras ese segundo envite, la puesta a punto blanquinegra tendrá su siguiente gran fecha el día 25 de agosto. Ese día, los de Juanito se enfrentarán al CD Tres Columnas; esta vez, con el Ángel Nieto como testigo.

La pretemporada del Caja Rural River Zamora continuará con un nuevo encuentro en casa que completará los test fijados para agosto. Tendrá lugar en el Manuel Camba el día 28 de agosto y contará con el CD La Bañeza como invitado.

Últimas dos pruebas con fuego real en septiembre

Para finalizar su preparación, el Caja Rural River Zamora disputará dos encuentros más en septiembre antes de que se inicie la liga: el primero, el 5 de septiembre en Salamanca, siendo el único de la pretemporada que los de Juanito disputen a domicilio, contra el Salamanca FS; y el último, con pabellón todavía por determinar, el 12 de septiembre frente al también conjunto charro InterSala.