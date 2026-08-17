Álvaro Alonso, de la cantera al fútbol profesional con el Zamora CF

La cantera del Zamora CF va dando sus frutos. Así lo atestigua el salto de Álvaro Alonso al fútbol profesional con la entidad rojiblanca, club que ha ofrecido al canterano su primer contrato profesional que le vinculará con el club de su tierra hasta 2029.

Un nuevo paso para el canterano de 17 años

El anuncio del acuerdo se ha hecho oficial este lunes, señalando que contratación del joven jugador de 17 años por las próximas tres temporadas con el Zamora CF. "Álvaro da un nuevo paso en su trayectoria deportiva después de completar la pretemporada a las órdenes del primer equipo y haber disfrutado ya de minutos durante los encuentros de preparación disputados este verano", comenta la entidad, señalando que su primer contrato profesional supone "un reconocimiento" a la evolución y trabajo del futbolista.

El club reafirma su apuesta por la cantera

Además, el club rojiblanco señaló que la apuesta por Álvaro Alonso y su salto al fútbol profesional corresponde con "la apuesta del Zamora CF por el talento zamorano y por el crecimiento de jóvenes futbolistas con proyección dentro del proyecto deportivo del club". Un respaldo al fútbol base que siempre es necesario y positivo para cualquier club deportivo.