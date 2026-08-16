Zamora vuelve a pisar podio en Trasona gracias a los barco dragón Canoa Kayak y Actividades Náuticas

Zamora y piragüismo siempre van unidas de la mano. Una sociedad, además, vinculada al éxito. Y no importa la modalidad deportiva dentro de la disciplina acuática, la provincia siempre encuentra una manera de sobresalir y situarse entre los mejores. Una realidad que afloró nuevamente en aguas asturianas con la celebración del Campeonato de España de Barco Dragón 500 metros, cita en la que los representantes zamoranos volvieron a pisar podio.

Canoa Kayak y Actividades Náuticas acudían con sus equipos a la competición nacional buscando demostrar una vez más su buen hacer y la progresión del Barco Dragón en la provincia. Un tipo de embarcación que cada vez goza de más adeptos y que ha encontrado muy buena recepción en la sociedad zamorana.

La intención de ambos clubes quedó cumplida ya en la primera jornada de la competición nacional, que terminaron saldando con una notable actuación.

Plata para Actividades Náuticas

Actividades Náuticas regresó a casa con la medalla de plata del Open PDZ DB10 500 metros al terminar en segunda posición la final A de dicha especialidad con un tiempo de 2:30,66. Una muy buena marca para el equipo del club zamorano, que rondó el oro dicha ocasión y que se quedó no muy lejos del podio en los 500 metros para Mujer Veterana DB10, acabando en séptimo lugar con un registro de 2:37.

Doble presea para Canoa Kayak

A esa final también llegó un Canoa Kayak que volvió de Asturias con nada menos que dos medallas, dos bronces que certifican el potencial de sus embarcaciones.

Fue precisamente en los 500 metros para Mujer Veterana DB10 donde el club zamorano consiguió uno de sus bronces, con una actuación sobresaliente que permitió al barco de Canoa Kayak cruzar la línea de meta en tercer lugar y parar el crono en 2:34,41. Tiempo suficiente para subir al último peldaño del podio.

Repitió puesto y presea Canoa Kayak en los 500 metros para equipos veteranos mixtos (MX Vet DB10 500m.), competición cuya regata final estuvo muy reñida, terminando el barco zamorano en tercera posición con un registro de 2:19,18.

Más puestos de mérito

La actuación del Canoa Kayak se completó con otros tres puestos muy meritorios. Todavía dentro de las embarcaciones de diez tripulantes, el club consiguió un sexto puesto en el Open Veterano 500 metros; mientras que, ya dentro de la competición de equipos más numerosos, el Canoa Kayak rozó la presea en Open Veterano DB20 500 metros con un tiempo de 2:11,26 que le otorgó la cuarta posición; y, en la modalidad mixta veterana del DB20 500 metros, el club arañó una meritoria quinta plaza.

Clasificación final

Con estos resultados, Canoa Kayak acabó ocupando la séptima plaza de la Liga Barco Dragón con un total de 132 puntos; mientras que en la Liga Iberdrola es noveno con un casillero de 26 tantos. Por su parte, Actividades Náuticas terminó la cita de Asturias en 18º lugar de la Liga de Barco Dragón con un total de 62 puntos, si bien en la Liga Iberdrola el club ocupa ahora mismo el 14º lugar con una marca de 21 tantos.