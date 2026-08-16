Fútbol
Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo: "Tenemos que ser más contundentes y expeditivos atrás"
El técnico del CD Villaralbo valoró el trabajo de los suyos ante un equipo "que por presupuesto opta a ser campeón de liga"
C. J. T.
El CD Villaralbo cayó por 0‑2 ante el Palencia CF en Los Barreros en su debut en la Copa RFEF, un encuentro marcado por la igualdad en la primera mitad y por un golpe decisivo en la segunda que condicionó el resto del partido. Tras el choque, el técnico azulón, Pablo Cortés, analizó con claridad lo ocurrido y puso en valor la evolución del equipo en plena pretemporada.
Una primera parte de tú a tú ante un aspirante al título
Cortés destacó el nivel competitivo mostrado ante uno de los grandes favoritos de la categoría: “La primera parte hemos competido bastante bien contra un equipo que, por presupuesto y plantilla, tiene el objetivo de ganar la liga. Hemos estado ahí, con alternativas, y ellos han tenido fases de balón que contrarrestamos bien”.
Aunque el CD Villaralbo no dispuso de grandes ocasiones, el técnico valoró la solidez y el orden del equipo en los primeros 45 minutos.
El 0‑1, un golpe en el mejor momento azulón
El partido cambió tras el descanso. “Cuando mejor estábamos, un error en línea defensiva nos ha costado el 0‑1”, lamentó Cortés. Ese tanto obligó al equipo a remar contracorriente: “A partir de ahí hemos bajado un poquito. En los últimos minutos hemos apretado más por corazón que por cabeza, pero era complicado remontar porque ellos se han metido atrás con las líneas muy juntas y casi no había espacios”.
Aun así, el CD Villaralbo generó llegadas y alguna ocasión en acciones a balón parado, aunque sin premio. Otro aspecto que valoró de forma positiva el técnico azulón.
Los cambios, un impulso necesario
El técnico valoró positivamente la aportación desde el banquillo: “Blanco e Isma han sumado desde el principio porque en el centro del campo ya estábamos ahogados con jugadores cansados y con molestias. Romario ha tenido una ocasión nada más salir. Los chicos que entraron lo hicieron bien”.
Errores a corregir y una línea ascendente
Más allá del marcador, Cortés se queda con la evolución del equipo: “Las sensaciones son positivas. Pero estos errores atrás nos obligan a ser más contundentes y expeditivos. Frente a equipos así, a la mínima la aprovechan”.
El entrenador recordó que la plantilla es corta y está en pleno proceso de crecimiento: “Vamos evolucionando poco a poco. Hoy hemos sido mejores que la semana pasada y esa es la línea”.
Santa Marta, próximo reto en la Copa RFEF
El CD Villaralbo visitará ahora al Santa Marta, otro rival de máximo nivel: “Es uno de los equipos grandes de la liga y en esta Copa Federación quieren avanzar para intentar alcanzar la Copa del Rey”, explicó Cortés.
Pese a la dificultad, el técnico mantiene la ambición: “Acudimos con la intención de seguir creciendo y competir al máximo, porque todavía tenemos opciones de pase”. Posibilidad que habilita la victoria en la tanda de penaltis celebrada tras el choque, para dilucidar al ganador en caso de triple empate en la clasificación final.
- Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
- Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
- La iglesia románica sin techo y la que lleva años abandonada tras ser una carbonera en Zamora, ejemplos del abandono del patrimonio
- Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido
- Un siglo de vida y trabajo: El 'panadero' de Mombuey cumple 100 años
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
- Uno de los mejores pinchos de tortilla de España está en el barrio más encantador de Castilla y León
- Varias calles de Toro, inundadas en pleno mes de agosto