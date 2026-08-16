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Fútbol

Pablo Cortés, entrenador del CD Villaralbo: "Tenemos que ser más contundentes y expeditivos atrás"

El técnico del CD Villaralbo valoró el trabajo de los suyos ante un equipo "que por presupuesto opta a ser campeón de liga"

Pablo Cortés, durante la disputa del choque ante el Palencia CF.

Pablo Cortés, durante la disputa del choque ante el Palencia CF. / José Luis Fernández

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C. J. T.

El CD Villaralbo cayó por 0‑2 ante el Palencia CF en Los Barreros en su debut en la Copa RFEF, un encuentro marcado por la igualdad en la primera mitad y por un golpe decisivo en la segunda que condicionó el resto del partido. Tras el choque, el técnico azulón, Pablo Cortés, analizó con claridad lo ocurrido y puso en valor la evolución del equipo en plena pretemporada.

Una primera parte de tú a tú ante un aspirante al título

Cortés destacó el nivel competitivo mostrado ante uno de los grandes favoritos de la categoría: “La primera parte hemos competido bastante bien contra un equipo que, por presupuesto y plantilla, tiene el objetivo de ganar la liga. Hemos estado ahí, con alternativas, y ellos han tenido fases de balón que contrarrestamos bien”.

Aunque el CD Villaralbo no dispuso de grandes ocasiones, el técnico valoró la solidez y el orden del equipo en los primeros 45 minutos.

El 0‑1, un golpe en el mejor momento azulón

El partido cambió tras el descanso. “Cuando mejor estábamos, un error en línea defensiva nos ha costado el 0‑1”, lamentó Cortés. Ese tanto obligó al equipo a remar contracorriente: “A partir de ahí hemos bajado un poquito. En los últimos minutos hemos apretado más por corazón que por cabeza, pero era complicado remontar porque ellos se han metido atrás con las líneas muy juntas y casi no había espacios”.

Aun así, el CD Villaralbo generó llegadas y alguna ocasión en acciones a balón parado, aunque sin premio. Otro aspecto que valoró de forma positiva el técnico azulón.

Los cambios, un impulso necesario

El técnico valoró positivamente la aportación desde el banquillo: “Blanco e Isma han sumado desde el principio porque en el centro del campo ya estábamos ahogados con jugadores cansados y con molestias. Romario ha tenido una ocasión nada más salir. Los chicos que entraron lo hicieron bien”.

Errores a corregir y una línea ascendente

Más allá del marcador, Cortés se queda con la evolución del equipo: “Las sensaciones son positivas. Pero estos errores atrás nos obligan a ser más contundentes y expeditivos. Frente a equipos así, a la mínima la aprovechan”.

El entrenador recordó que la plantilla es corta y está en pleno proceso de crecimiento: “Vamos evolucionando poco a poco. Hoy hemos sido mejores que la semana pasada y esa es la línea”.

Santa Marta, próximo reto en la Copa RFEF

El CD Villaralbo visitará ahora al Santa Marta, otro rival de máximo nivel: “Es uno de los equipos grandes de la liga y en esta Copa Federación quieren avanzar para intentar alcanzar la Copa del Rey”, explicó Cortés.

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Pese a la dificultad, el técnico mantiene la ambición: “Acudimos con la intención de seguir creciendo y competir al máximo, porque todavía tenemos opciones de pase”. Posibilidad que habilita la victoria en la tanda de penaltis celebrada tras el choque, para dilucidar al ganador en caso de triple empate en la clasificación final.

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