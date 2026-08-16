Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras superar al Atlético de Madrid "B": "La prueba ha sido de diez"

El Zamora CF impulsó su pretemporada con una victoria de prestigio (1‑2) ante el Atlético de Madrid B en el Wanda Alcalá de Henares, pero más allá del marcador, el técnico granadino Óscar Cano quiso subrayar las sensaciones que deja un equipo que, a su juicio, empieza a mostrar el potencial que se buscó al confeccionar la plantilla.

Un primer tiempo “imparable” y una segunda parte de oficio

Cano no escondió su satisfacción por la imagen ofrecida: “El resultado es lo de menos, pero la sensación es extraordinaria. El equipo ha estado muy serio en la primera parte, ha manejado muy bien la pelota y hemos hecho dos goles. Incluso podríamos haber hecho dos o tres más”, valoró.

En la segunda mitad, el Atlético de Madrid "B" reaccionó con once cambios, algo que el Zamora CF no pudo igualar por precaución con varios jugadores tocados. Aun así, el técnico destacó la madurez del grupo: “Hemos sabido sufrir ante sus acometidas finales, sin grandes oportunidades por su parte. Incluso podríamos haber contraatacado mejor en los últimos minutos, pero estoy muy contento con la plantilla y con lo que preveo”.

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Una plantilla dinámica y difícil de sujetar

El entrenador rojiblanco insistió en que el club ha acertado en el perfil de futbolistas incorporados: “Gente muy dinámica, muchos centrocampistas y extremos que se asocian bien, que se buscan y se encuentran. Somos un equipo imprevisible y difícil de sujetar”, explicó.

Cano quiso poner en valor el trabajo de la dirección deportiva: “Vizcaíno ha intervenido de manera magistral. Falte quien falte, siempre hay un buen sustituto”.

Pau Mascaró, primera asistencia y elogios

El debut de Pau Mascaró dejó una asistencia y buenas sensaciones. Cano fue claro: “No es un nueve al uso. Se mueve bien entre líneas, acompaña al delantero, se asocia. Tiene mucha calidad y un físico privilegiado. Además, está muy bien relacionado con el gol”.

Pau Mascaró, rodeado de jugadores del Atlético de Madrid "B" en su debut con el Zamora CF. / Zamora CF

El técnico reveló que el jugador rechazó ofertas superiores para vestir de rojiblanco: “Había clubes que le daban muchísimo más dinero, pero él lo tenía clarísimo desde el principio. Estamos muy contentos con su incorporación”.

Estado físico y ánimo del grupo

A poco más de una semana para cerrar la pretemporada, Cano se mostró optimista: “Anímicamente estamos muy bien. Tenemos gente veterana muy honesta que ayuda a los más jóvenes. Es una plantilla con jugadores entre 23 y 26 años, elegidos por su genética: arrancan, frenan, se ponen bien físicamente con facilidad”.

El técnico solo pide una cosa: “Necesitamos esa pizca de fortuna para evitar lesiones y llegar de la mejor manera posible al arranque liguero”.

Un Zamora que transmite ilusión

Cano cerró su intervención con un mensaje que resume el ambiente del vestuario: “Estoy encantado con la plantilla. La prueba de hoy ha sido de diez”.

El Zamora CF se marcha de Alcalá de Henares con una victoria, pero sobre todo con la sensación de que el proyecto 2026‑2027 empieza a caminar con paso firme.