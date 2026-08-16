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João Cancelo regresa para iniciar su tercera etapa en el Barça
El defensa firmará por dos temporadas si logra desvincularse del Al Hilal saudí y llega libre al Camp Nou
João Cancelo iniciará su tercera etapa en el Barça. Y cabe esperar que sea más duradera que las dos anteriores. Esta vez, vendrá con un contrato definitivo y no temporal como en las dos cesiones, una desde el Manchester City y otra desde el Al Hilal. El defensa portugués ha conseguido desvincularse del club saudí, que al princpio del mercado pedía un traspaso, y llegará -volverá- a Barcelona esta misma semana si no surge ningún contratiempo, con lo que podría reintegrarse a la plantilla para participar en la presentación del miércoles en el Joan Gamper.
Cancelo verá cumplida su ilusión de pertenecer al Barça ya definitivamente. Siempre se marchó a su pesar de su segundo club favorito después del Benfica, en el que empezó su carrera. A los 32 años, firmará un contrato por dos temporadas cuando llegue con la carta de libertad.
Su primera estancia se produjo en la temporada 2023-24. Firmó acompañado por João Félix. Dio un rendimiento muy satisfactorio y se revalorizó como futbolista. Disputó 42 partidos -se perdió los tres primeros al llegar en el cierre el mercado y cinco luego por lesión- y marcó cuatro goles, los dos primeros en tres partidos nada más debutar. El Barça no tenía suficiente dinero para ficharle, y el City, que lo recuperó para traspasarlo -antes lo había cedido al Bayern Múnich y Pep Guardiola no le quería en sus filas- lo vendió al Al Hilal de Arabia Saudí por 25 millones de euros. Firmó por tres temporadas, hasta 2027.
En enero de este año surgió de nuevo la oportunidad de contratar a Cancelo, aunque se buscaba un central. La lesión muscular de Alejandro Balde le impulsó a la titularidad, que defendió con uñas y dientes hasta el final. En 23 partidos marcó dos goles. Su eficiencia ofensiva convenció a Flick, que ha apostado por su regreso para que vuelva a competir con Balde.
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Fuente: El Periódico
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