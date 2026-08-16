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Iván Bragado y Carlos Blanco conquistan las aguas sanabresas con una travesía para el recuerdo

Los dos deportistas con discapacidad dieron una lección de superación entre la playa del Folgoso y la Isla de las Moras

Iván Bragado y Carlos Blanco conquistan las aguas sanabresas | CEDIDA

Iván Bragado y Carlos Blanco conquistan las aguas sanabresas | CEDIDA

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J. B.

Iván Bragado y Carlos Blanco cambiaron de medio el pasado fin de semana para visibilizar que, pese a contar con una discapacidad, la oportunidad de disfrutar del deporte y cumplir grandes retos siempre está ahí. Juntos, compartiendo aventura en Sanabria, ambos superaron una increíble travesía a nado con ida y vuelta desde la Playa del Folgoso hasta El Pato y la Isla de las Moras.

Iván Bragado y Carlos Blanco conquistan las aguas sanabresas | CEDIDA

Iván Bragado y Carlos Blanco conquistan las aguas sanabresas | CEDIDA

Compartiendo brazadas, más de 6.000, con el apoyo de sus fieles amigos y seguidores que darían fe de su gesta. Un recorrido a nado que ambos deportistas completaron juntos tras dos horas y 50 minutos, un tiempo que condensó el esfuerzo, el disfrute¡ y el éxito que recordarán por siempre.

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