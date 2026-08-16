Tenis
Épica remontada de Jódar para avanzar en Cincinnati
El español provocó el enfado de Shapovalov al interrumpir dos veces un juego
EFE
El español Rafa Jódar remontó un 1-5 adverso en el tercer set, anuló dos bolas de partido y triunfó por 7-5, 4-6 y 7-5 ante el canadiense Denis Shapovalov para avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.
Lo tenía perdido Jódar, abajo 1-5 en el tercer parcial tras recibir atención médica por molestias en la pierna izquierda, pero encontró la forma de recuperar las dos roturas de desventaja y encadenó seis juegos consecutivos para sellar una victoria épica.
Pasó de todo en la pista Grandstand de Cincinnati, donde Jódar, número once del mundo, también provocó el enfado de Shapovalov al interrumpir dos veces un juego en desarrollo por problemas con sus zapatillas.
En la segunda pausa, ocurrida con 3-5 en el tercer parcial, Jódar paró el partido más de un minuto y necesitó ayuda de su padre para arreglar una de sus zapatillas, algo que causó la reacción de Shapovalov.
El madrileño, de 19 años y protagonista de una extraordinaria temporada en el circuito ATP, encontró la manera de equilibrar el encuentro y sus tres roturas a Shapovalov le abrieron el camino hacia la tercera ronda.
Al acabar el partido, Jódar pidió disculpas a Shapovalov, que le reprochó usar las pausas por los problemas con sus zapatillas para tomar agua. Jódar será rival del chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda.
Fuente: Sport
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