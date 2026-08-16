Regional de Aficionados
El CD Villaralbo "B" cede ante el Santa Marta de Tormes
El filial alcanzó el descanso con empate en el marcador
J. B.
El CD Villaralbo se jugará sus opciones de continuar adelante en la Copa Federación en el Campo Municipal Alfonso San Casto, escenario que visitó el sábado su equipo filial para medir fuerzas con un Santa Marta de Tormes que se impuso ante su público.
El filial de Álvaro Vacas, que acudía a tierras charras tras supera a la Gimnástica Medinense por 2-1 con dos goles de Marcos Bragado, plantó cara al equipo salmantino en todo momento, como demostró el 1-1 con el que se llegó al descanso tras abrir los locales el marcador e igualar William el tanteo pocos segundos después. Sin embargo, en la segunda mitad, el Santa Marta decantó el envite.
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