Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF gana al Atlético de Madrid "B" por 1-2: El progreso rojiblanco da el primer triunfo de pretemporada a los rojiblancos
Losada y Mauro Costa firmaron los tantos rojiblancos durante la primera mitad en el Wanda
C. J. T.
El Zamora CF consiguió este sábado su primera victoria de pretemporada al imponerse por al Atlético de Madrid «B»en un encuentro que reafirmó la tendencia positiva mostrada días antes en el Ruta de la Plata frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.
Óscar Cano acabó muy satisfecho de su equipo el Memorial Agustín Villar. Pese a acumular un nuevo empate, su equipo plantó cara en todo momento a uno de los grandes candidatos al ascenso directo en su liga y, además, ofreció muestras de contar con mucho talento para ofrecer una buena temporada. Ese día, el míercoles, a los rojiblancos solo les faltó pólvora; y la encontraron este sábado.
Ocho cambios, mismo estilo y entrega
Fruto de las diversas lesiones acontecidas ante la Cultural Leonesa y con intención de repartir minutos, Cano presentó un Zamora CF con nada menos que ocho cambios respecto al encuentro anterior. El más notable, arriba, con la entrada de un Pau Mascaró que debutaba con los rojiblancos en uno de los grandes estadios del fútbol nacional que su anterior club visitará esta temporada.
El delantero centraba la atención del aficionado, pero quien capitalizó el primer gol en la primera llegada del partido no fue otro que Losada. Eso sí, a pase del recién llegado.
Gran inicio: la primera va dentro
Losada, que regresaba al terreno de juego, hizo gala de todo su hambre para poner el 0-1 en el marcador en el minuto 4 de juego frente a un Atlético de Madrid «B» que asimiló el golpe y entabló batalla con los visitantes.
A partir de ahí, colchoneros y zamoranos pugnaron por controlar el juego poniendo atención en cometer los menos errores posibles. Gorjón, Indias, Verges e Isaiah tapaban bien las opciones del bloque local;arriba, el talento de Mauro Costa, Pau Mascaró y Eric Gómez buscaba hacer daño al cuadro de Fernando Torres.
Cambio forzoso y primer gol de Costa
El buen tono zamorano se mantuvo incluso tras la forzosa sustitución de Losada a la media hora de envite, con Carbonell (que venía de anotar en casa) tomando su relevo de forma solvente como quedó claro minutos después. Y es que, antes del descanso, Mauro Costa hacía su primer gol con el Zamora CF, que mantenía intacto su mordiente y se iba a vestuarios con un 0-2 más que justo para sus méritos.
Desajuste tras el descanso
En la reanudación, Cano movió el banquillo. Dufur y Luismi relevaban a Iago Indias y Diego Moreno. Una alteración que, en el minuto 56 y antes de que se asentara de nuevo la zaga, aprovechó el Atlético de Madrid «B» para recortar diferencias de cara a la última media hora del envite.
Más cambios y reacción
En vista de un posible arreón local, Cano introdujo más cambios: Izan y Juanje sustituyeron a Carlos Ramos y Eric Gómez. Y, diez minutos más tarde, Fabi saltaba para ocupar el lugar de Mascaró. Jugadores de refresco que permitían al Zamora CF mantenerse con energía y por delante en el tanteo.
Recta final
En la recta final del envite, el marcador hizo que la emoción aumentara. Sin embargo, el Zamora CF supo contener las embestidas rivales e incluso contar con opciones de ampliar el 1-2 que acabó imperando en el Wanda para poner la primera victoria rojiblanca a la pretemporada del equipo de Óscar Cano.
El triunfo reafirma las buenas sensaciones del pasado miércoles y eleva la dinámica positiva que el equipo zamorano tendrá que refrendar la próxima semana en el último ensayo antes del inicio de liga ante el filial del Real Madrid.
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