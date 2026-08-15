El Zamora CF mide fuerzas con el Atlético Madrileño de Fernando Torres

El Zamora CF afronta esta tarde-noche (20.15 horas) su quinto amistoso de la pretemporada. Tras los compromisos ante Vetusta, Sanse, Coria y Cultural Leonesa, los rojiblancos buscarán su primera victoria del verano y dar pasos adelante en su preparación ante un oponente que les exigirá mucho: el Atlético Madrileño, también de Primera RFEF.

El equipo de Óscar Cano se desplazará hasta la Comunidad de Madrid para medir fuerzas y estado de forma con un plantel que también disputó la fase de ascenso a Segunda hace unos meses, aunque quedó eliminado en primera ronda. Lo que sin duda es una realidad es que el equipo de Fernando Torres cuenta con calidad en sus filas y con futbolistas que, más pronto que tarde, subirán de forma permanente con el primer equipo dirigido por Simeone.

Más allá de los nombres y del rival, en el Zamora CF se ve esta cita como una oportunidad de seguir creciendo y planificando lo mejor posible el inicio de la competición liguera para la que ya quedan solo dos semanas (29 de agosto frente al Athletic B). Tal y como confirmaron desde el propio club, hay varios jugadores tocados y con cargas musculares, cuya presencia en el Alcalá Wanda se decidirá hoy mismo. Entre los jugadores que están entre algodones sí parece que Mario Losada viajará, mientras que las principales dudas se presentan con Jaime Sancho, que sigue renqueante de un esguince de tobillo que sufrió ante la Leonesa el pasado miércoles, mientras que Hidalgo está con molestias en el cuádriceps y Fabián, en el aductor, para concluir con Dani Fernández que continúa con su proceso de recuperación.

Lo que no sé sabe es si podrá estar la última incorporación, la de Pau Mascaró, que ayer se confirmó como nuevo rojiblanco.

Último entreno de la semana

Dentro de esta misma planificación, el equipo completó ayer su último entrenamiento de la semana. Fue en el Ruta de la Plata, en el campo grande, donde solo se ha disputado un amistoso y donde no habrá actividad (sesiones de trabajo aparte) hasta el comienzo del curso.