Victoria para el Caja Rural River Zamora en el primer partido con Juanito en el banquillo

El Caja Rural River Zamora FS ha arrancado sus ensayos de pretemporada con muy buen pie, logrando una sólida victoria en el estreno de Juanito como técnico blanquinegro. Un triunfo que firmó sobre la pista del Manuel Camba y ante un rival de enjundia como el Albense FS, al que se impuso por 5-1.

El primer test con fuego real para el Caja Rural River Zamora tras varias semanas de trabajo se saldó con muy buena nota por parte de los jugadores de Juanito. El equipo ofreció una buena imagen en su primera toma de contacto con la competición y expuso los retazos del equipo que pretende ser esta temporada. Una identidad que se vio reafirmada con un marcador muy halagüeño, que no desvía la atención blanquinegra de la necesidad por seguir progresando antes de que arranque la exigente Segunda División B.

Juanito: "Estoy muy satisfecho con la actitud del equipo"

Para el entrenador, Juanito, las sensaciones del primer ensayo fueron muy positivas, destacando la actitud de sus jugadores: “estoy muy satisfecho de la actitud del equipo, sobre todo. Hemos tenido una actitud muy buena, con muy buena intención de juego, intención de demostrar la idea y la identidad que queremos tener, el ADN que queremos tener como River”.

El técnico señaló el gran trabajo de los jugadores durante todo el partido con las acciones a balón parado, el juego posicional y el trabajo defensivo, especialmente en primera línea. A pesar del resultado, el entrenador quiso mantener la prudencia y poner el encuentro en contexto, recordando que el River Zamora acumula una semana más de trabajo que su rival. “Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando con humildad y buscando nuestro techo”, afirmó.